فيديو.. الزمالك ملك ركلات الجزاء هذا الموسم

سجل نادي الزمالك هدفا جديدا من ركلة جزاء في بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء أمام مضيفه سموحة في مباراة حسمها بهدف دون رد.. واستمر الأبيض في استفادته الكبيرة من ركلات الجزاء الموسم الحالي.

فكانت تلك الركلة والتي ترجمها أيمن حفني داخل شباك فريق سموحة هي رقم 11 للنادي الأبيض هذا الموسم كأكثر فريق حصل على ركلات جزاء في البطولة المحلية.

حفني سجل هدف الزمالك السابع من ركلة جزاء بعدما أهدر لاعبو الأخير أربعة ركلات سابقة طوال الموسم حتى اللحظة من الـ11 التي حصل عليها.

وكانت أول ركلة حصل عليها الزمالك هذا الموسم في مباراته الأولى بمسابقة الدوري والتي سحق فيها ضيفه طلائع الجيش بستة أهداف مقابل هدف واحد.. سجل خالد قمر وقتها الركلة التي سطرت أول أهداف الزمالك في المسابقة.

ومن بين الركلات الأربعة التي أهدرها الزمالك هذا الموسم تبقى ركلة الجزاء التي نفذها أحمد عيد عبد الملك أمام وادي دجلة هي الأهم لأنها حرمت الفريق من الفوز في الجولة الخامسة من المسابقة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

إنبي الثاني

إنبي وصيف الزمالك في جدول الترتيب حاليا، وهو وصيفه أيضا من حيث عدد ركلات الجزاء التي حصل عليها هذا الموسم.. ستة ركلات احتسبت للفريق البترولي.

ولم يهدر لاعبو الفريق سوى ركلة جزاء واحدة من الـ6، كانت أمام النصر في مباراة أمطروا فيها شباك الفريق الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز بستة أهداف دون رد.

الأهلي.. 3 من 5

ويأتي بعد الزمالك وإنبي فريق الأهلي بخمس ركلات محتسبة لصالحه هذا الموسم.

ومن بين تلك الركلات الخمس، أهدر الأهلي إثنتان.. أخرهما كانت لعماد متعب في مباراة الجونة والتي أحرز فيها المهاجم الدولي الهدف الثاني لفريقه وفاز المارد الأحمر 2-0.

بينما أحرز الوافد الجديد مؤمن زكريا أخر ركلة جزاء محتسبة للأهلي والتي تعادل بها الفريق 1-1 مع الإسماعيلي في الجولة السابقة بملعب الجونة.