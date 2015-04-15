متعب: ما يحدث غير طبيعي.. ولم أمر في حياتي بمثل هذا الموقف!

قال عماد متعب مهاجم الأهلي إن استبعاده من قائمة الفريق لمباراة المغرب التطواني هو "موقف لم يمر عليه من قبل في حياته".

متعب غير مصاب، وقد استبعده خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي بقرار فني من رحلة الفريق إلى المغرب لخوض ذهاب دور الـ16 من أبطال إفريقيا.

وصرح متعب عبر قناة النهار الرياضية "ما يحدث غير طبيعي بالمرة بالنسبة لي".

وتابع "مررت بالكثير في حياتي، لكني لم أمر بمثل هذا الموقف.. أن أكون سليما، وجاهزا، وفي فترة أسجل فيها أهدافا كثيرة، ولا يتم استدعائي للمباراة!".

وأردف "ربما كنت غير جيد في مباراة الإسماعيلي، أو هكذا قال البعض، لكن هذا أمر يمر بكل اللاعبين".

وأكمل "مجهودي في الملعب يكون كبيرا، ثم فجأة أجد نفسي خارج قائمة الأهلي لمباراتين متتاليتين أمام الأسيوطي ثم اللقاء الإفريقي".

وأفاد "لم يحدث مني أي خطأ.. ولم أتفوه بحرف قبل هذه اللحظة، وسكوتي دوما يكون هدفه احتراما لعلاقتي بعلاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة في الأهلي".