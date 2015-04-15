تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا بتهمة قطع الطرق والتظاهر بالمنيا

أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، اليوم، محاكمة 43 من قيادات وعناصر الإخوان في قضيتن، بتهم التظاهر وقطع الطرق بمدينة بنى مزار شمال المحافظة، عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة، إلى جلستي الثامن من شهر يونيه، والتاسع من شهر أغسطس، لإحضار جميع المتهمين، وسماع أقوال الدفاع.

وتضم القضية الأولى 33 متهمًا، من بينهم “ممدوح مبروك” مدير المكتب الإدارى لجماعة الإخوان ووكيل وزارة التعليم سابقًا، و”حمدي علي عبد النبي خليفة”، نائب سابق عن حزب الحرية والعدالة، وتقرر تأجيلها إلي جلسة الثامن من شهر يونيه.

وتضم القضية الثانية، 10 متهمين أخرين من عناصر جماعة الإخوان، وتقرر تأجيلها إلى جلسة اليوم التاسع من شهر أغسطس المقبل لحضور باقى المتهمين، مع إخلاء سبيل المتهم “محمد علي محمد” على ذمة القضية.

وقال خالد الكومي عضو هيئة الدفاع عن أنصار مرسي، إن المتهمين وجهت لهم النيابة العامة، تهم الإنضمام إلى جماعة محظور نشاطها على خلاف أحكام القانون، وخرق قانون التظاهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب بمركز بني مزار، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.