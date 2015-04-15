15 مرشح لانتخابات نادي القضاة بنهاية اليوم الرابع للترشح .. ومرشح خامس للرئاسة

أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد نادر عبدالمنعم، رابع أيام باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي، وذلك بتقدم 14 متنافس على مقاعد أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، بينما تقدم مرشح واحد على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، ليصل إجمالي المترشحين خلال الأربعة أيام إلى 48 مترشح.

وأكد المتحدث الرسمي بإسم اللجنة المستشار حازم حسين بدوي، بأنه تقدم اليوم المرشح الخامس على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، وهو المستشار أحمد كامل غزالي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

وأضاف أنه تقدم اليوم أيضًا “المستشار محمد العشماوي، والمستشار محمد أبو سيف، والمستشار شريف جمعة، والمستشار نهاد صلاح، والمستشار محمد أباظة”، بأوراق ترشحهم على مقاعد المستشارين.

كما تقدم “المستشار أحمد عبدالرحمن الصادق، والمستشار أحمد فرج زاهر، والمستشار أحمد سمير الجمال، والمستشار شادي خليفة، والمستشار شريف السعيد، والمستشار كريم الصفتي”، بأوراق ترشحهم على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم.

بينما تقدم “المستشار ياسر عكاشة، والمستشار عمر طنطاوي”، بأوراق ترشحهما على مقاعد لنيابة العامة.

وتقدم مرشح واحد فقط على مقعد المتقاعدين، وهو “المستشار جمعة نجدي”.