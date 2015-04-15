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القبض على إخواني بمطار القاهرة هارب من 10 سنوات سجن لاقتحام نقطة شرطة بشتيل

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القبض على إخواني بمطار القاهرة هارب من 10 سنوات سجن لاقتحام نقطة شرطة بشتيل القبض على إخواني بمطار القاهرة هارب من 10 سنوات سجن لاقتحام نقطة شرطة بشتيل

 

أرشيفية

قامت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، بترحيل أحمد عبد المعز زكي مصطفى، أحد أعضاء تنظيم الإخوان، وذلك عقب إلقاء القبض عليه عند عودته من ، لإدراجه على قوائم ترقب الوصول لوجود حكم قضائي بسجنه 10 سنوات في القضية رقم 12823، لاقتحام نقطة شرطة بشتيل السوق بمحافظة الشرقية وتورطه في أعمال إرهابية أخرى.

وأشارت مصادر أمنية بمطار القاهرة إلى أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة الخطوط السعودية القادمة من جدة، عند وضع الكارت الخاص بالراكب “أحمد عبد المعز” على أجهزة الحاسب الألي، تبين وجود قرار إدراجه على قوائم ترقب الوصول مقترن بإلقاء القبض عليه، لتنفيذ حكم قضائي بسجنه لمدة 10 سنوات، لاقتحامه نقطة شرطة ببشتيل السوق بالشرقية وتورطه فى أعمال، وتم ترحيله لتنفيذ الحكم القضائي.

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أونا

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