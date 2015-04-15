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رقيب شرطة يقتل مجندا وابن عمه بعد مشاجرة بسبب أولوية المرور بالقليوبية

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رقيب شرطة يقتل مجندا وابن عمه بعد مشاجرة بسبب أولوية المرور بالقليوبية رقيب شرطة يقتل مجندا وابن عمه بعد مشاجرة بسبب أولوية المرور بالقليوبية
أطلق رقيب شرطة بمديرية أمن القليوبية، الرصاص على مجند وابن عمه عامل فأردهما قتيلين بقرية سريا قوس بالخانكة، بسبب مشاجرة نشبت بين المتهم والمجنى عليهما بسبب أولوية المرور فى الشارع خلال لعب المجنى عليهما الكرة فى الشارع، إثر ذلك قام أهالى المنطقة بالتعدى على المتهم مما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة، تم نقل الجثتين والمتهم المصاب للمستشفى.

تلقى المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز الخانكة إخطارا بنشوب مشاجرة بين رقيب شرطة ومجموعة من أهالى قرية سريا قوس، أسفرت عن مصرع شابين برصاص السلاح الميرى لفرد الشرطة.

انتقل على الفور العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى، وتبين مصرع حماد مهنى الشامى 21 سنة مجند بالقوات المسلحة إثر طلقة بالصدر، وابن عمه أحمد الشامى عامل إثر طلق نارى أطلقه عليهما رقيب شرطة يدعى طه فتحى جودة رقيب شرطة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يستقل مركبة توك توك بصحبة زوجته وأنجاله وأثناء سيرهم فى الشارع توقف التوك توك أمام المجنى عليهما الذين كانا يلعبان الكرة مع أصدقائهما فنشبت مشادة تطورت لمشاجرة، فقام المتهم بإخراج سلاحه الميرى وإطلاق عيارين أصابا المجنى عليهما ولقيا مصرعهما فى الحال.

على إثر ذلك تجمع الأهالى وأقارب المجنى عليهما وقاموا بالتعدى على المتهم بالشوم والعصى والضرب المبرح وإصابته إصابات خطيرة والاستيلاء على سلاحه الميرى، حيث نجحت أجهزة الأمن فى تخليصه من بين أيدى الأهالى ونقله للمستشفى فى حالة خطيرة وحجزه بالعناية المركزة تحت الحراسة اللازمة.

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مصر 365