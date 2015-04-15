ضبط 6000 صاروخ ألعاب نارية بالمنشأة والعسيرات والبلينا بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث المنشأة برئاسة الرائد على الصغير رئيس مباحث المركز، من ضبط أحمد عبد الناصر حسن 23 عاما عامل، ويقيم بندر المنشأة وبحيازته عدد "1400 " صاروخ ألعاب نارية، وذلك بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4728 جنح مركز المنشأة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز العسيرات برئاسة الرائد عمر عبد الراضى رئيس مباحث المركز، من ضبط فيصل عبد الرؤوف رشوان المصرى 20 عاما طالب، ويقيم بناحية أولاد حمزة دائر مركز العسيرات وبحيازته عدد "311 " صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام، وذلك بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 936 جنح مركز العسيرات لسنة 2015.

وفى مركز شرطة البلينا، تمكن الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث المركز بإشراف العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب من ضبط "4289" صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام، ولاذ حائزهم بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2092 جنح مركز البلينا.

وبالعرض على اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قرر سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وسرعة ضبط المتهم الرابع الهارب، والاستمرار فى مثل تلك الحملات من أجل القضاء على كافة الألعاب النارية الخطرة التى تعرض حياة المواطنين للخطر، وتتسبب فى الحرائق، ويستغلها البعض فى الأعمال غير المشروعة.