أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 6000 صاروخ ألعاب نارية بالمنشأة والعسيرات والبلينا بسوهاج

Google+ Print
ضبط 6000 صاروخ ألعاب نارية بالمنشأة والعسيرات والبلينا بسوهاج ضبط 6000 صاروخ ألعاب نارية بالمنشأة والعسيرات والبلينا بسوهاج
تمكن ضباط وحدة مباحث المنشأة برئاسة الرائد على الصغير رئيس مباحث المركز، من ضبط أحمد عبد الناصر حسن 23 عاما عامل، ويقيم بندر المنشأة وبحيازته عدد "1400 " صاروخ ألعاب نارية، وذلك بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4728 جنح مركز المنشأة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز العسيرات برئاسة الرائد عمر عبد الراضى رئيس مباحث المركز، من ضبط فيصل عبد الرؤوف رشوان المصرى 20 عاما طالب، ويقيم بناحية أولاد حمزة دائر مركز العسيرات وبحيازته عدد "311 " صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام، وذلك بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 936 جنح مركز العسيرات لسنة 2015.

وفى مركز شرطة البلينا، تمكن الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث المركز بإشراف العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب من ضبط "4289" صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام، ولاذ حائزهم بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2092 جنح مركز البلينا.

وبالعرض على اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قرر سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وسرعة ضبط المتهم الرابع الهارب، والاستمرار فى مثل تلك الحملات من أجل القضاء على كافة الألعاب النارية الخطرة التى تعرض حياة المواطنين للخطر، وتتسبب فى الحرائق، ويستغلها البعض فى الأعمال غير المشروعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365