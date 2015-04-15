ضبط ولى أمر تسلق سور مدرسة ابتدائى بالسويس واعتدى على معلمة

ألقت مباحث السويس القبض على ولى أمر يدعى "محمد. ع. م" بعد اتهامه بتسلق سور مدرسة صلاح سالم الابتدائية بالسويس واقتحام أحد الفصول، وضرب معلمة الفصل وتدعى "هـ. ف" وأصابها فى وجهها بعدة لكمات، ثم قام بركلها، وحاولت إدارة المدرسة صده واحتجازه، فقام بضربهم ثم هرب متسلقاً مرة أخرى سور المدرسة.

وكانت إدارة المدرسة قد أبلغت قسم شرطة الأربعين التى حضرت، ثم قامت بالقبض على شقيقه الذى جاء معه، ولم يتمكن من الهروب، كما تمكنت قوات الشرطة بعد مرور ساعة واحدة من القبض على ولى الأمر المعتدى وباشرت التحقيق فى الواقعة.

وقال رؤوف عياد، وكيل إدارة شمال التعليمية، إن الحادث وقع بسبب قيام تلميذين بالمدرسة بالتعدى على ابنته التلميذة "بسملة. م" بالصف الثالث خارج المدرسة أمس، عقب نهاية اليوم الدراسى.



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المعلمة