أسماء شهداء ومصابى حادث انفجار قنبلة كفر الشيخ

أصدرت مديرية أمن كفر الشيخ بيانًا عن الحادث الإرهابى قالت فيه، إنه تبلغ لإدارة شرطة النجدة، بانفجار عبوة ناسفة داخل استاد كفر الشيخ الرياضى، دائرة قسم أول، وانتقلت على الفور قيادات المديرية، فرع الأمن العام، ضباط القسم، إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بها، وضباط الأدلة الجنائية، والمستشار العسكرى للمحافظة، حيث تم عمل كردون أمنى بالمكان.

بالفحص، تبين أن العبوة تم زرعها بمكان تجمع طلبة الكلية الحربية بجوار كتيبة القوات المسلحة المتمركزة بالإستاد (للتأمين) للسفر عند وصول أتوبيس (تابع للقوات المسلحة) إلى الكلية، ونتج عن الانفجار وفاة الطالب محمد عيد عبدالنبى، ويقيم قرية كفر مجر، مركز دسوق (بالفرقة الثانية)، وطالب آخر، وإصابة عدد 4 آخرين، وهم على سعد زهنى، ويقيم قرية سنهور المدينة، مركز دسوق (بالفرقة الثانية) ومحمود أحمد عبد اللطيف، ويقيم القرية 3، مركز الرياض وعمرو محمد داود، ويقيم دائرة قسم دسوق وإسماعيل محمود عبد المنعم خليل، ويقيم قرية الخادمية، مركز كفر الشيخ (بالفرقة الثالثة).

تم تعقيم ومسح المنطقة، ونقل المصابين: الأول للمستشفى العام، والباقين لمستشفى كفر الشيخ العسكرى لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهم، وتوفى الأول متأثرًا بإصابته.

بالتنسيق والقوات المسلحة، تم نقل المصابين بطائرة لمستشفى المعادى العسكرى بالقاهرة، وتأمين الأتوبيسات المقلة لباقى الطلبة المتوجهين للكلية.

ويشار إلى تصادف مرور وفاء عبد الفتاح عبدالهادى 18 طالبة بكلية الزراعة، وتقيم دائرة مركز الرياض، وقت الانفجار وإصابتها بحالة اضطراب وفزع وإغماء تم نقلها هى الأخرى للمستشفى العام، حيث أجريت لها الإسعافات الطبية اللازمة، وتقرر خروجها.

وتم تشكيل فريق بحث بالاشتراك وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى لكشف غموض الحادث، والتوصل لمرتكبيه وضبطهم، أخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق.

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