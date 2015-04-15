بالصور .. ​إزالة 468 حالة تعدي على مساحة 19 فدان بالمنيا

تمكنت حملة من الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة، من إزالة 468 حالة تعد على مساحة 19 فدان و9 قيراط و17 سهم بمراكز المنيا التسع وذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا من أجل الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية داخل المحافظة.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الجهود التي بذلتها الوحدات المحلية خلال الفترة من 1 حتى 7 ابريل الجاري ، حيث تم إزالة 7 حالات بمركز العدوه بمساحة 7 قيراط ، و29حالة بمركز مغاغة بمساحة فدان و 13 قيراط و37 حالة بمركز بني مزار بمساحة فدان و 12 قيراط و22 سهم ، و36 حالة بمركز سمالوط بمساحة فدان و 15 قيراط و6سهم , و62 حالة بمركز المنيا بمساحة 2 فدان و 7 قيراط و23 سهم ، و35 حالة بمركز أبوقرقاص بمساحة فدان و 3 قيراط و 16 سهم و 179حالة بمركز ملوى بمساحة 6 فدان و 23 قيراط و 2 سهم , و47 حالة بمركز ديرمواس بمساحة 2 فدان و 7 قيراط و 2 سهم , بالإضافة إلي 36 حالة إصلاح زراعي بمساحة فدان و15 قيراط و 18 سهم.

ومن جانبه، شدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، وكلف رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة​.