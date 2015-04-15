بالصور .. سفير تايلاند بالقاهرة يدشن حملة نظافة بجامعة الأزهر

دشن بير ساك سفير تايلاند بالقاهرة حملة لنظافة حرم جامعة الأزهر بالدراسة بمشاركة مائتين طالب من تايلاند من الدارسين فى مختلف كليات جامعة الأزهر.

وأعلن السفير التايلاندى بالقاهرة أن الحملة جاءت بمناسبة احتفال بلاده بيوم ميلاد الأميرة ماها تشاكريسيرندورن ابنة ملك تايلاند ، مضيفًا أن السفارة التايلاندية أرادت أن تحتفل بهذا اليوم عن طريق ترسيخ مبدأ التعاون ، والتكافل فى العمل العام الذى يخدم المصلحة العامة وقد تم اختيار جامعة الأزهر لتوجيه رسالة شكر عملية للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ولجامعة الأزهر.

كما أكد بير ساك أن تدشين هذه الحملة جاء تأكيداعلى أن الأزهر الشريف يحظى بتقدير واحترام ملك وحكومة وشعب تايلاند، لأنه رمز للوسطية والاعتدال ولذلك تُفَضِّل حكومة تايلاند إرسال الطلاب التايلانديين لدراسة الدين الإسلامى فى الأزهر دون غيره من الجامعات فى الدول الأخرى.

ومن جانبهم أكد عدد الطلاب المشاركون فى حملة النظافة من تايلاند أن المشاركة تأتى من قبيل الوفاء ورد الجميل لتلك المؤسسة العريقة التى يتخطى عمرها الألف عام مشيرين أن هذه المبادرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مضيفين أنهم بصدد الإعداد لحملة نظافة كبرى تجوب حرمى الجامعة بمدينة نصر والدراسة يشارك فيها جميع الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

ومن جهته وجه الدكتور فرحات عبد العاطى عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة الشكر لسفير تايلاند كما وجه الشكر للطلاب المشاركين فى حملة النظافة مؤكدا إن المنهج الأزهرى يعتمد على التعددية وقبول الآخر ويعلم طلابه السماحة والاعتدال والتعايش بين المسلمين وغير المسلمين فى إطار من التعاون الذى أكد عليه القرآن الكريم.

من جهة أخرى حث الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية طلاب تايلاند على الاندماج مع زملائهم المصريين والاحتكاك بالمجتمع المصرى لتنمية اللغة العربية لديهم واستيعاب الثقافة المصرية العربية، مؤكدا حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على الاهتمام بجميع الطلاب الوافدين من شتى دول العالم كونهم سفراء للأزهر فى بلادهم ينشرون منهجة الأزهرى المعتدل الذى يرسخ للتعايش السلمى.