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تعطيل الدراسة بالمدارس الابتدائية بالسويس الأربعاء المقبل

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تعطيل الدراسة بالمدارس الابتدائية بالسويس الأربعاء المقبل تعطيل الدراسة بالمدارس الابتدائية بالسويس الأربعاء المقبل
تلقى مسئولو التربية والتعليم بالسويس صباح اليوم، قرارًا أصدره الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، بتعطيل الدراسة يوم الأربعاء 22 أبريل الجارى بكل مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك لإجراء امتحان برنامج القرائية لتلاميذ الصفين الثالث والرابع الابتدائيين لقياس عائد برنامج مهارات القراءة والكتابة لديهم.

وأوضح عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، فى تصريحات له، أن الحضور يوم الأربعاء 22/4 يقتصر فقط على تلاميذ الصفين الثالث والرابع بجميع مدارس المحافظة بالمرحلة الابتدائية، مطالبًا الإدارات التعليمية بتسهيل ومساعدة إدارات المدارس لنجاح مهمة إجراء الامتحانات، مشيرًا إلى أن برنامج القرائية الذى تشرف عليه سلمى الشاعر، وكيل مديرية التربية والتعليم، قد ساهم منذ بدء تطبيقه بمدارس المحافظة فى تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ وطلاب الصفوف العليا بمرحلة التعليم الأساسى بمدارس المحافظة.

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