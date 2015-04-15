تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على طريق الكباش فى الأقصر

واصلت محافظة الأقصر حملة الإزالات المكبرة التى أمر بها محافظ الأقصر، محمد بدر، لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والمنفعة العامة، وإغلاق المحلات التجارية المخالفة للقانون، لليوم الثانى على التوالى، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 11 قرار إزالة لمبانٍ وعقارات، وإغلاق 11 محلا مخالفا.

قاد الحملة العميد أحمد نسيم، رئيس مدينة الأقصر، ورافقه خلالها العميد محمد مفتاح، بالمتابعة الميدانية، فى ظل قوة من مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء صلاح حسان مساعد مدير أمن الأقصر.

من جانبه أكد العميد أحمد نسيم، رئيس مدينة الأقصر، أن الحملة نفذت اليوم 11 قرار إزالة لمواطنين تعدوا بالبناء على أراض ملك الدولة، ومخصصة للمنفعة العامة منزوعة من المواطنين بقرار مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2005، لإنشاء طريق الكباش، رغم حصولهم على التعويضات المناسبة عن تلك الأراضى المنزوعة، موضحا أن هؤلاء المواطنين استغلوا اندلاع ثورة 25 يناير وعادوا واستولوا على الأراضى مرة أخرى.

وأوضح "نسيم"، فى تصريحات صحفية، أن القرارات التى تم تنفيذها اليوم هى أرقام 1460 لسنة 2013، و2367 لسنة 2012، و2504 لسنة 2011، و1028 لسنة 2011، و1655 لسنة 2011، و1700 لسنة 2011، و1035 لسنة 2011، و1701 لسنة 2001، و1030 لسنة 2001، و1039 لسنة 2011، 2011 لسنة 2011.

وأضاف أن الحملة نجحت أيضا فى إغلاق 11 محلا مخالفا لشروط الترخيص، مشيرا إلى أن استمرار حملات الإزالة لكل أشكال التعديات على مستوى المحافظة وذلك فى إطار اهتمام الحكومة بالحفاظ على أملاك الدولة.