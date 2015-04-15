أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مشاركة مصرية بالمؤتمر العالمي الرابع للفضاء الإلكتروني بهولندا

Google+ Print
مشاركة مصرية بالمؤتمر العالمي الرابع للفضاء الإلكتروني بهولندا مشاركة مصرية بالمؤتمر العالمي الرابع للفضاء الإلكتروني بهولندا

المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم ، المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجها إلى “لاهاي” بهولندا للمشاركة في المؤتمر العالمي الرابع للفضاء الإلكتروني الذي يعقد غدا الخميس لمناقشة القضايا المتعلقة به وبانتشار ظاهرة الإرهاب التكنولوجي ، والاتفاق على كيفية تعزيز التعاون العملي وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والتوصل إلى حلول لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

ويهدف المؤتمر لتبادل المعرفة والأفكار حول قضايا الفضاء الإليكترونى ، وأهمية تأمين الشبكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الإدارة الدولية ، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهمها الحرية والخصوصية وبناء القدرات ، والإنترنت كوسيلة للتنمية الاقتصادية والأمن والسلم الدوليين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا