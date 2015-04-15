مشاركة مصرية بالمؤتمر العالمي الرابع للفضاء الإلكتروني بهولندا

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم ، المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجها إلى “لاهاي” بهولندا للمشاركة في المؤتمر العالمي الرابع للفضاء الإلكتروني الذي يعقد غدا الخميس لمناقشة القضايا المتعلقة به وبانتشار ظاهرة الإرهاب التكنولوجي ، والاتفاق على كيفية تعزيز التعاون العملي وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والتوصل إلى حلول لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

ويهدف المؤتمر لتبادل المعرفة والأفكار حول قضايا الفضاء الإليكترونى ، وأهمية تأمين الشبكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الإدارة الدولية ، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهمها الحرية والخصوصية وبناء القدرات ، والإنترنت كوسيلة للتنمية الاقتصادية والأمن والسلم الدوليين.