شكري يلتقي وزير الدفاع ورئيسي النواب والشيوخ البولندي

استهل سامح شكري وزير الخارجية زيارته الأولي لبولندا في إطار جولته الحالية في عدد من دول شرق أوروبا، بلقاء رئيس مجلس النواب البولندي رادوسلاف شيكورسكي والذي شغل في السابق منصب وزير الخارجية، حيث تناول معه العلاقات الثنائية بين البلدين واهمية تطويرها في مختلف المجالات، وضرورة توثيق العلاقات البرلمانية بين برلماني البلدين فور انتخاب مجلس النواب في مصر.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي ان الوزير شكري تناول في لقائه مع رئيس مجلس النواب في بولندا عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين وعلي رأسها الوضع في ليبيا في ظل التطورات الأمنية والسياسية هناك وضرورة العمل علي دعم الحكومة الليبية في مواجهة الارهاب جنبا الي جنب دعم المسار الخاص بالحل السياسي الذي يقوده المبعوث الأممي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تحقق الاستقرار وتعكس تطلعات الشعب الليبي، وشدد الوزير شكري علي اهمية دور بولندا ووزنها الكبير في إطار الاتحاد الاوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا ومحاربة الارهاب. وقد عقب رئيس البرلمان البولندي بخطورة الاوضاع في ليبيا إقليميا ودوليا واهمية التعامل معها.

وأضاف المتحدث ان رئيس البرلمان البولندي اكد خلال اللقاء علي أهمية العلاقات مع مصر بحكم مكانتها ووزنها الإقليمي والدولي، مؤكدا علي أهمية مصر كمقصد سياحي رئيسي للسياح البولنديين واهمية زيادة عددهم الحالي والبالغ حوالي ٣٧٠ الف سائح سنويا بالنظر الي مناخ الامن والاستقرار الذي تتمتع به مصر في الوقت الراهن، كما أعرب المسئول البولندي عن تطلعهم لتطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات بما في ذ لك مجال الاكتشافات الاثرية من جانب البعثات التنقيبية البولندية.

وقال عبد العاطي ان اللقاء تناول بشكل مفصل سياسة الجوار التي ينتهجها الاتحاد الاوروبي سواء مع الشركاء في شرق أوروبا او مع دول جنوب المتوسط وضرورة مراجعتها بشكل يحقق مصالح جميع الأطراف ويمكنها من مواجهة التحديات المشتركة سواء الارهاب او التحديات الاقتصادية والاجتماعية. كما تناول الوزير شكري مع السيد شيكورسكي الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي في ضوء التطورات الاخيرة فضلا عن مسار الأوضاع في أوكرانيا.

كما التقي شكري بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في بولندا توماش شيمونياك الذي استهل المقابلة بالتأكيد علي علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بلاده بمصر مشددا علي مكانة مصر التاريخية ووزنها الإقليمي الذي يجعلها العنصر الرئيسي لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وفي العالم بأسره، مشيرا إلي دور مصر في تحقيق الاستقرار في ليبيا واليمن وسوريا وغيرها ودورها المحوري في مكافحة الإرهاب سواء في سيناء او في المنطقة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي ان الوزير شكري اكد خلال اللقاء علي تطلع مصر لتطوير علاقاتها مع بولندا في مختلف المجالات بالنظر الي دورها الهام داخل الاتحاد الاوروبي وما حققته من نجاح في إدارة المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام الشيوعي. وتطرق الوزير شكري الي الحرب التي تخوضها مصر ضد ظاهرة الارهاب واهمية مواجهتها بشكل شامل وبقدر من الاتساق من جانب الدول الغربية بالنظر الي ان التنظيمات الارهابية تتشارك في الأيديولوجية وفي نفس الأهداف التخريبية، ومن ثم يتعين مواجهتها جميعا قي المنطقة سواء في ليبيا او سوريا او العراق او اليمن او في العالم كله. وتناول الوزير شكري ما حققته مصر من نجاح واستقرار خلال الشهور الاخيرة علي الصعيد السياسي وقرب اجراء الانتخابات البرلمانية والاقتصادي ونجاح مؤتمر شرم الشيخ والاستقرار الأمني.

أضاف عبد العاطي ان المسئول البولندي أمن علي ما ذكره الوزير شكري ونوه بتدفق السياحة البولندية الي مصر مرة اخري نتيجة مناخ الاستقرار الذي تتمتع به، مؤكدا ان استقرار مصر يسهم في تحقيق استقرار العالم، ومشيدا باداء السيد الرئيس والاحترام الذي يحظي به في دوائر مختلفة في العالم، معربا عن تطلع بولندا لتطوير علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات وان آفاق التعاون واسعة بالنظر الي وزن ومكانة مصر والتقدير الإيجابي الذي تحظي به في بولندا وبما يحقق مصالح البلدين.

وتناول الوزير سامح شكري ايضا الي مبادرة مصر بتشكيل قوة عربية مشتركة امام القمة العربية الاخيرة في شرم الشيخ والموافقة عليها بهدف الدفاع عن المصالح والامن القومي العربي وحل المشاكل العربية بعيدا عن اي تدخلات خارجية.

كما التقي شكري برئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان البولندي بوجودان بوروسيفيتش، الذي استهل المقابلة بالتأكيد علي الاهمية الكبيرة للدور المصري في منطقة الشرق الاوسط التي تموج بالاضطرابات وباعتبار مصر طرفا رئيسيا في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي ان الوزير شكري عرض خلال اللقاء للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر حاليا والتحضير لإجراء انتخابات برلمانية، ونوه بأهمية مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي من حيث مستوي وكثافة المشاركة والنتائج التي تمخضت عنه في مجالات جذب الاستثمارات الأجنبية الي مصر. وشدد الوزير شكري علي تطلع مصر لتعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع بولندا في ظل وزنها داخل الاتحاد الاوروبي بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

أضاف المتحدث ان الوزير شكري تناول خطورة قضية الارهاب وضرورة تكاتف الجهود الدولية للقضاء علي هذه الظاهرة، كما استعرض موقف مصر تجاه عدد من قضايا المنطقة وعلي رأسها الوضع في كل من ليبيا والعراق واليمن وتطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

وقال عبد العاطي ان رئيس مجلس الشيوخ اكد خلال اللقاء علي حرص بلاده علي مزيد من تطوير علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات ودعم بولندا للتطورات الجارية في مصر.