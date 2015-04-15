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لو بتلعبها خللى بالك.. رجل يفقد وتر إصبعه بسبب لعبة "كاندى كراش"

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لو بتلعبها خللى بالك.. رجل يفقد وتر إصبعه بسبب لعبة "كاندى كراش" لو بتلعبها خللى بالك.. رجل يفقد وتر إصبعه بسبب لعبة "كاندى كراش"
أثارت المواقع البريطانية وخاصة موقع صحيفة "الديلى ميل" قصة رجل أمريكى أصيب بتمزق وتر إبهامه بعد أن لعب لعبة "كاندى كراش" على هاتفه لمدة 6 أسابيع، ولم يدرك أنه مصاباً.

• لعبة كاندى كراش


>وكان الرجل يبلغ من العمر 29 عاماً، وعاش فى ولاية كاليفورنيا، وكان يلعب لعبة كاندى كراش كل يوم لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع، حيث إنه أنهى مدة تجنيده بالجيش وكان يبحث عن وظيفة.

• تمزق الأوتار


>وأوضحت "الديلى ميل"، أن تمزق وتر الإصبع هى من الإصابات التى عادة تكون أكثر ألماً، ولكن ذكر الرجل أنه كان لا يشعر بأى وجع على الإطلاق.

وقال الأطباء الذين عالجوه، إن ألعاب الفيديو يمكنها تخدير الألم وقد تكون السبب فى أن بعض الناس تلعب هذه الألعاب بشكل مفرط، كما أن بعض الناس يصبحون مدمنين أثناء اللعب.

• ما لعبة كاندى كراش


>ولعبة "كاندى كراش" هى لعبة شعبية تنطوى على ضرب صفوف الحلويات ذات الألوان الزاهية من أجل اصطفاف ثلاثة منها مطابقة وكسب نقاط، وقام بتحميلها أكثر من 500 مليون شخص منذ إطلاقها فى عام 2012.

• فوائد الألعاب لمدة قليلة


>ونصح الأطباء بالحد من هذه الألعاب وبحد أقصى تكون لمدة نصف ساعة يومياً، كما أظهرت الدراسات أنه عند هذا المستوى، فإن هذه الألعاب يمكن أن يكون لها فوائد اجتماعية وعاطفية.
>ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسألتكم وإستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى : Health@youm7.com

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