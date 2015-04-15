د.خالد عمارة يكتب: تشوهات القدم وعلاقتها بأنواع الأحذية التى نستعملها

طبيعة الإنسان على مر العصور أن يمشى حافيا أغلب فترات حياته، إلا فى أوقات قليلة مثل المراسم الدينية أو المشى فى مناطق وعرة، ولم يستعمل الإنسان الأحذية بانتظام إلا فى العصور المتأخرة من التاريخ.

والطبيعى أن تكون الأحذية مناسبة لشكل القدم وطبيعتها لتوفير وظيفة أفضل، لكن فى العصور الحديثة حرص البشر على استعمال أحذية لا تتناسق مع شكل القدم الطبيعى ولا مع وظائفها، فظهرت الأحذية بالكعب العالى أو بالمقدمة الضيقة المدببة أو المصنوعة من جلود صلبة جدا ونعل مؤلم.

وهذه الأحذية مع الوقت تتسبب فى تشوهات بالقدم والأصابع، كما تؤثر سلبا على الكاحل والركبة والعمود الفقرى، واستعمال هذه الأحذية قد لا يتسبب فى أى مشاكل طالما ظلت عضلات الإنسان قوية وقدرته على الاتزان عالية، ومعها يكون متعودا منذ الصغر على هذا النوع من الأحذية، لكن مع تطور السن وضعف العضلات وزيادة الوزن وتراجع القدرة على الاتزان تتحول هذه الأحذية إلى مسبب للتشوهات والألم، كما ترفع من نسبة حدوث خشونة بالمفاصل، وتزيد فرصة السقوط والكسور أيضا.

وفى الحالات المبكرة يمكن علاج هذه المشاكل المرضية بتغيير نوع الأحذية إلى نوع صحى، مع استعمال بعض الفرشات الطبية والعلاج الطبيعى وممارسة الرياضة.

لكن فى الحالات المتأخرة يكون العلاج جراحيا لإصلاح تشوهات تكونت على مدى سنوات طويلة أو لعلاج خشونة متقدمة بالمفصل، ولا تستجيب للعلاج الدوائى.