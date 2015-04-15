مجلس الوزراء يناقش تكوين شركة متخصصة لإدارة المناطق الأثرية

ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب مقترح تكوين شركة متخصصة لإدارة المناطق الأثرية.

حيث أشار وزير الاستثمار إلى إمكانية إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 “شركة مشتركة” ، على أن يراعى أن يكون الغرض من الشركة هو إدارة المناطق الأثرية والسياحية من كافة الوجوه مثل “النظافة – النظام – وسائل الترفية – التجهيزات – الاضاءة – إنشاء المطاعم والكافيتريات بصورة لائقة – تنظيم الزيارات” ، كما أكد على أن يكون مؤسسو الشركة المقترحة من ذوى الخبرة فى إدارة المناطق الأثرية والسياحية.

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بمبلغ لا يتجاوز 220 مليون دولار، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.