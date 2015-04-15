أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مجلس الوزراء يناقش تكوين شركة متخصصة لإدارة المناطق الأثرية

Google+ Print
مجلس الوزراء يناقش تكوين شركة متخصصة لإدارة المناطق الأثرية مجلس الوزراء يناقش تكوين شركة متخصصة لإدارة المناطق الأثرية

مجلس الوزراء

ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب مقترح تكوين شركة متخصصة لإدارة المناطق الأثرية.

حيث أشار وزير الاستثمار إلى إمكانية إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 “شركة مشتركة” ، على أن يراعى أن يكون الغرض من الشركة هو إدارة المناطق الأثرية والسياحية من كافة الوجوه مثل “النظافة – النظام – وسائل الترفية – التجهيزات – الاضاءة – إنشاء المطاعم والكافيتريات بصورة لائقة – تنظيم الزيارات” ، كما أكد على أن يكون مؤسسو الشركة المقترحة من ذوى الخبرة فى إدارة المناطق الأثرية والسياحية.

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية العربية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية ، بمبلغ لا يتجاوز 220 مليون دولار، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته