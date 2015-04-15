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دعوى قضائية للمطالبة ببدل جلسات شهور الصيف لموظفى مجلس الدولة

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دعوى قضائية للمطالبة ببدل جلسات شهور الصيف لموظفى مجلس الدولة دعوى قضائية للمطالبة ببدل جلسات شهور الصيف لموظفى مجلس الدولة

 

مجلس الدولة

أقام عدد من موظفي مجلس الدولة طعونا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر برفض منحهم بدل جلسات شهور الصيف، على أساس المرتب الشامل.

اختصم الطاعنون رئيس مجلس الدولة والأمين العام ووزير المالية، وأوضحوا أنهم من العاملين بمجلس الدولة ويشغلوا وظائف من الدرجة الأولى ، وأقاموا دعاوي أمام محكمة أول درجة في 15 أغسطس 2012 مطالبين بأحقيتهم في صرف مكافأة العمل في شهور الصيف “يوليو وأغسطس وسبتمبر”على أساس المرتب الشامل مع صرف الفروق المالية المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعاوي ، إﻻ أن المحكمة رفضت مما دفعهم للطعن على الحكم.

وأشارت الطعون أن الحكم خالف القانون وأن رئيس مجلس الدولة وافق على مذكرة من الأمين العام للشئون المالية بتاريخ الأول من أغسطس 2012 ، والتي تضمنت ان العاملين بالجهاز الإداري للمجلس يتنازلون عن إجازاتهم ويباشرون العمل خلال أشهر العطلة القضائية وذلك عن كل شهر يتم فيه مباشرة العمل، وتوحيدا للمعاملة بين العاملين والقضاة يوصى بصرف مكافأة العمل الصيفي لنم بما يعادل شهر شامل عن كل شهر من أشهر العطلة القضائية، كما صدر بيان من المجلس الخاص في 4 مايو 2013 بالموافقة على مساواة موظفي مجلس الدولة بأقرانهم بجميع الهيئات القضائية، ووافق المجلس الخاص على صرف مكافأة شهور الصيف لجميع العاملين سنويا بواقع 3 أشهر على الأجر الشامل اعتبارا من العام المالي يوليو 2013.

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