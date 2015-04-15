صور جديدة لآثار انفجار قنبلة استاد كفر الشيخ

ينشر "اليوم السابع" صورًا جديدة توضح آثار تدمير مبنى استاد كفر الشيخ الرياضى، والتى سببها الحادث الإرهابى منذ قليل، وتناثر ملابس وأشلاء الطلاب.



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أثار الإنفجار والدماء

وكان إرهابيون قد استهدفوا طلاب إحدى الكليات العسكرية، أثناء انتظارهم أتوبيسا يقلهم من داخل استاد كفر الشيخ الرياضى، ما أسفر عن استشهاد 2 من طلبة الكلية وإصابة 5 آخرين.



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حقائب طلاب الكلية الحربية



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أثار الدماء



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أثار الإنفجار

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