صور جديدة لآثار انفجار قنبلة استاد كفر الشيخ
ينشر "اليوم السابع" صورًا جديدة توضح آثار تدمير مبنى استاد كفر الشيخ الرياضى، والتى سببها الحادث الإرهابى منذ قليل، وتناثر ملابس وأشلاء الطلاب.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- الصحة: استشهاد طالبين وإصابة 3 فى انفجار قنبلة بمحيط استاد بكفر الشيخ
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- الصحة: نقل جثتى شهيدى حادث انفجار كفر الشيخ للمشرحة
- الصحة: استشهاد طالبين وإصابة 3 فى انفجار قنبلة بمحيط استاد بكفر الشيخ
- مدير أمن كفر الشيخ: ضحيتان و5 مصابين فى حادث تفجير الاستاد
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أثار الإنفجار والدماء
وكان إرهابيون قد استهدفوا طلاب إحدى الكليات العسكرية، أثناء انتظارهم أتوبيسا يقلهم من داخل استاد كفر الشيخ الرياضى، ما أسفر عن استشهاد 2 من طلبة الكلية وإصابة 5 آخرين.
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حقائب طلاب الكلية الحربية
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أثار الدماء
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أثار الإنفجار
>- الصحة: استشهاد طالبين وإصابة 3 فى انفجار قنبلة بمحيط استاد بكفر الشيخ
>
- الصحة: نقل جثتى شهيدى حادث انفجار كفر الشيخ للمشرحة
>
- الصحة: استشهاد طالبين وإصابة 3 فى انفجار قنبلة بمحيط استاد بكفر الشيخ
>
- مدير أمن كفر الشيخ: ضحيتان و5 مصابين فى حادث تفجير الاستاد
>