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صور جديدة لآثار انفجار قنبلة استاد كفر الشيخ

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ينشر "اليوم السابع" صورًا جديدة توضح آثار تدمير مبنى استاد كفر الشيخ الرياضى، والتى سببها الحادث الإرهابى منذ قليل، وتناثر ملابس وأشلاء الطلاب.

أثار الإنفجار والدماء -اليوم السابع -4 -2015
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أثار الإنفجار والدماء

وكان إرهابيون قد استهدفوا طلاب إحدى الكليات العسكرية، أثناء انتظارهم أتوبيسا يقلهم من داخل استاد كفر الشيخ الرياضى، ما أسفر عن استشهاد 2 من طلبة الكلية وإصابة 5 آخرين.

حقائب طلاب الكلية الحربية -اليوم السابع -4 -2015
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حقائب طلاب الكلية الحربية

أثار الدماء -اليوم السابع -4 -2015
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أثار الدماء

أثار الإنفجار -اليوم السابع -4 -2015
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أثار الإنفجار


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