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5 مايو المقبل أولى جلسات محاكمة “المستريح” بتهمة النصب علي المواطنين

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5 مايو المقبل أولى جلسات محاكمة “المستريح” بتهمة النصب علي المواطنين 5 مايو المقبل أولى جلسات محاكمة “المستريح” بتهمة النصب علي المواطنين

 

المستريح

حدد المستشار أحمد الدقن رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 5 مايو المقبل كأولي جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد المستريح بتهمة النصب علي المواطنين ، علي أن تعقد جلسات المحاكمة أمام الدائرة الأولي جنايات برئاسة المستشار محمد عيسي.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها ، وتم إحالته لمحاكمته أمام الجنايات.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإدراج “المستريح” على قوائم الممنوعين من السفر.

 

 

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