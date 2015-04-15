​جنايات المنيا تؤجل محاكمة 119 متهمًا من أنصار مرسي لـ11 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح حفنى، تأجيل محاكمة 119 من أنصار مرسى، إلي جلسة يوم 11 مايو لإحضار باقي المتهمين والإستماع لمرافعة الدفاع.

وكان قرار الإحالة للمتهمين تضمن إنهم إرتكبوا جرائم إقترنت بجرائم جناية القتل العمد، حيث إنهم وأخرين إشتركوا فى قتل رقيب الشرطة مصطفى صالح محمد إدريس، وخفير نظامى أحمد عباس خليفة، قتلاً عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وإقترنت جرائم القتل بإقتحام قسم الشرطة مكان الواقعة والإستيلاء على أسلحة القسم، وإحداث إصابات فى صفوف بعض الأهالى ورجال الشرطة طبقاً للتقارير الطبية المرفقة بمحاضر التحقيق.​