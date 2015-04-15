مدير أمن سوهاج يشارك فى إجراء القرعة لحجاج بيت الله الحرام

تجرى مديرية أمن سوهاج، القرعة العلنية لحج بيت الله الحرام التابعة لوزارة الداخلية لهذا العام بقاعة قصر ثقافة سوهاج، بحضور اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء محمد رشاد مساعد مدير أمن سوهاج للشئون المالية، واللواء فخر الدين مفتش الداخلية، و العقيد أحمد رفعت من المعلومات والتوثيق ورئيس لجنة الحج بالمديرية، ومندوب من الاداره العامه للشئون الادارية، والرائد أحمد صقر مدير مكتب مدير أمن سوهاج، والرائد أحمد القاضى وكيل إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وعدد من المواطنين المتقدمين للقرعة .



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الشاشة الإلكترونية التى تجرى عليه عملة الاختيار لقرعة الحج

وقام اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير الأمن بتقديم التهئنة للجميع، متمنيًا لهم حظ وافر فى الحصول على نصيب من القرعة، داعيا لهم جميعا بزيارة بيت الله الحرام وطلب ممن كتب الله لهم الحج هذا العام الدعاء لمصر بالأمن والأمان.



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جموع المواطنين المتقدمين للمشاركة بقرعة الحج

يذكر أن عدد المتقدمين لقرعة الحج هذا العام بلغ 8471 حاج وحاجة على مستوى كافة مراكز المحافظة، وإجمالى من سيقع عليهم الاختيار 299 حاج وحاجة، من بينهم 30 حاجا وحاجة من كبار السن بنسبة 10%، ليصبح الإجمالى النهائى لمن سيتم بينهم عملية القرعة 269 حاج وحاجة، بالإضافة إلى نسبة 5% بواقع 15 شخص يكون فى الاحتياط فى حالة الاعتذار، وتتم عمليه القرعة إلكترونيا.



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أسماء المتقدمين تظهر على الشتشة الإلكترونية للاقتراع بعملية الحج



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قاعة قصر ثقافة سوهاج تمتلئ بالمواطنين فى انتظار إعلان النتيجة



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اللواء إبراهيم صابر على المنصة أثناء إجراء القرعة لحجاج بيت الله الحرام



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الطابق الثانى بقصر ثقافة سوهاج يمتلئ عن آخره فى انتظار القرعة



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اللجنة الإلكترونية أثناء إجراء القرقة بقصر ثقافة سوهاج