أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن سوهاج يشارك فى إجراء القرعة لحجاج بيت الله الحرام

Google+ Print
تجرى مديرية أمن سوهاج، القرعة العلنية لحج بيت الله الحرام التابعة لوزارة الداخلية لهذا العام بقاعة قصر ثقافة سوهاج، بحضور اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء محمد رشاد مساعد مدير أمن سوهاج للشئون المالية، واللواء فخر الدين مفتش الداخلية، و العقيد أحمد رفعت من المعلومات والتوثيق ورئيس لجنة الحج بالمديرية، ومندوب من الاداره العامه للشئون الادارية، والرائد أحمد صقر مدير مكتب مدير أمن سوهاج، والرائد أحمد القاضى وكيل إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وعدد من المواطنين المتقدمين للقرعة .

الشاشة الإلكترونية التى تجرى عليه عملة الاختيار لقرعة الحج -اليوم السابع -4 -2015
>

الشاشة الإلكترونية التى تجرى عليه عملة الاختيار لقرعة الحج

وقام اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير الأمن بتقديم التهئنة للجميع، متمنيًا لهم حظ وافر فى الحصول على نصيب من القرعة، داعيا لهم جميعا بزيارة بيت الله الحرام وطلب ممن كتب الله لهم الحج هذا العام الدعاء لمصر بالأمن والأمان.

جموع المواطنين المتقدمين للمشاركة بقرعة الحج -اليوم السابع -4 -2015
>

جموع المواطنين المتقدمين للمشاركة بقرعة الحج

يذكر أن عدد المتقدمين لقرعة الحج هذا العام بلغ 8471 حاج وحاجة على مستوى كافة مراكز المحافظة، وإجمالى من سيقع عليهم الاختيار 299 حاج وحاجة، من بينهم 30 حاجا وحاجة من كبار السن بنسبة 10%، ليصبح الإجمالى النهائى لمن سيتم بينهم عملية القرعة 269 حاج وحاجة، بالإضافة إلى نسبة 5% بواقع 15 شخص يكون فى الاحتياط فى حالة الاعتذار، وتتم عمليه القرعة إلكترونيا.

أسماء المتقدمين تظهر على الشتشة الإلكترونية للاقتراع بعملية الحج -اليوم السابع -4 -2015
>

أسماء المتقدمين تظهر على الشتشة الإلكترونية للاقتراع بعملية الحج

قاعة قصر ثقافة سوهاج تمتلئ بالمواطنين فى انتظار إعلان النتيجة -اليوم السابع -4 -2015
>

قاعة قصر ثقافة سوهاج تمتلئ بالمواطنين فى انتظار إعلان النتيجة

اللواء إبراهيم صابر على المنصة أثناء إجراء القرعة لحجاج بيت الله الحرام -اليوم السابع -4 -2015
>

اللواء إبراهيم صابر على المنصة أثناء إجراء القرعة لحجاج بيت الله الحرام

الطابق الثانى بقصر ثقافة سوهاج يمتلئ عن آخره فى انتظار القرعة -اليوم السابع -4 -2015
>

الطابق الثانى بقصر ثقافة سوهاج يمتلئ عن آخره فى انتظار القرعة

اللجنة الإلكترونية أثناء إجراء القرقة بقصر ثقافة سوهاج -اليوم السابع -4 -2015
>

اللجنة الإلكترونية أثناء إجراء القرقة بقصر ثقافة سوهاج


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365