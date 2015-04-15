بالصور.. فوز ١١٠٨ بقرعة الحج الموسم الحالى فى القليوبية

أجرت مديرية أمن القليوبية قرعة الحج لهذا العام بقصر الثقافة ببنها، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، واللواء مجدى عامر مفتش الداخلية واللواء محمد يسرى مساعد المدير للشئون المالية وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية.

أجريت القرعة لاختيار 1108متقدمين من بينهم 110 فرص لكبار السن و55 احتياطيا من إجمالى 31 ألفا و398 مواطنًا تقدموا للقرعة على مستوى المحافظة.

وكان أكبر الفائزين بالقرعة سنا بالمحافظة يبلغ من العمر 91 عاما من مواليد عام 1923، وتم اختيار 54 حاجا بقسم أول بنها، و38 حاجا بقسم ثان بنها، و120 حاجا بمركز بنها، و57 حاجا بمركز كفر شكر، و104 حجاج بمركز طوخ، و13 حاجا بقها، و89 حاجا بقسم أول شبرا الخيمة، و79 حاجا بمركز قليوب، و41 حاجا بقسم قليوب، و84 حاجا بمركز القناطر الخيرية، و72 حاجا بمركز الخانكة، و20 مقعدا بقسم الخانكة، و21 حاجا بقسم العبور، و17 حاجا بقسم الخصوص، و115 حاجا بمركز شبين.



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الأهالى أثناء انتظار القرعة



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جانب من انتظار الأهالى أثناء انتظار القرعة



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مدير الأمن وقيادات الوزارة أثناء القرعة