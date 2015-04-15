محافظ أسيوط: افتتاح 37 عمارة سكنية وإنشاء مشروعات خدمية بديروط بتكلفة مليار جنيه

قال المهندس ياسر دسوقى محافظ أسيوط، إن المحافظة ستشهد خلال احتفالات العيد القومي، الأسبوع القادم، افتتاح مجمع سكنى مكون من 35 عمارة سكنية بقرية دشلوط بإجمالي 720 وحدة سكنية بمركز ديروط بتكلفة تصل إلى 105 مليون جنيه وعمارتين بمركز ديروط بتكلفة 7 مليون جنيه وذلك في محاولة لحل مشكلة الإسكان ووضع حلول لها، مشيراً إلى مواصلة العمل والجهد لتقديم الخدمة للمواطنين وتطوير أداء الجهاز الحكومي بالمحافظة.

وأضاف محافظ أسيوط، أن العيد القومي لأسيوط سيشهد وضع حجر الأساس لمدرسة الجيل الجديد للتعليم الأساسى بمركز ديروط بتكلفة 2 مليون و895 ألف جنيه ووضع حجر الأساس أيضا لمدرسة الرياض للتعليم الأساسى بقرية الكودية على مساحة 2224م بتكلفة 3 مليون و338 ألف جنيه كما يتم تفقد أعمال الإنشاء بمدرسة الشهداء بقرية صنبو على مساحة 2200م بتكلفة 3 مليون و145 ألف جنيه وأعمال الإنشاء بمدرسة جرف سرحان الإبتدائية بقرية نزلة عبداللاه على مساحة 1310م بتكلفة 2 مليون و300 الف جنيه موضحاً استمرار العمل على قدم وساق للانتهاء من هذه الإنشاءات وغيرها حتى تدخل الخدمة سريعاً ويتم الاستفادة منها .

وأشار الدسوقى إلى الأعمال الجارية بمشروع طريق ديروط (أسيوط) حتى الفرافرة (الوادى الجديد) بطول 310 كم ضمن المشروع القومى لشبكة الطرق الإستراتيجية للتنمية بتكلفة مليار و20 مليون جنيه بالإضافة إلى إنشاء كوبرى ابو الهدر الذى يربط بين قرى ابوالهدر ونزلة بدوى ونجع سويلم وكوم الزرزور وقرى غرب دشلوط بتكلفة 3 مليون و700 ألف جنيه، فضلا عن إنشاء شبكة صرف صحى بمركز ديروط حيث تم الإنتهاء بنسبة 90% منها كما يتم إنشاء محطة مياه شرب نقية عملاقة تخدم 42 قرية ونجع وعزبة وسكان مركز ديروط، وذلك بتكلفة 210 مليون جنيه فضلا عن افتتاح وحدة الكلى الصناعى بمستشفى ديروط المركزى بتكلفة 900 ألف جنيه.