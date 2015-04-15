إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل أموال بسبب سوء الأحوال الجوية بقنا

تسبب سوء الأحوال الجوية فى انقلاب سيارة نقل أموال وإصابة سائقها وحارسين بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية المراشدة بمركز الوقف.

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم مدير أمن قنا إخطارا بإنقلاب سيارة نقل أموال ووقوع إصابات بمركز الوقف، وكشفت التحريات أنه أثناء سير سيارة نقل أموال بالطريق الصحراوى أختلت عجلة القيادة بسبب سوء الأحوال الجوية مما أدى لإنقلابها ونتج عنها أصابة كلا من “رجب . ح . أ” سائق و “هيثم . م . ح” و “هيثم . ش” حارسين.

وقامت قوات الأمن بتأمين السيارة ونقل المصابين لمستشفى الوقف العام وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق .