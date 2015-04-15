أردوغان يعد بتجاهل أي قرار أوروبي يعتبر المجازر الأرمنية إبادة

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاربعاء من أن تركيا ستتجاهل أي قرار من جانب البرلمان الاوروبي يصف قتل الارمن في 1915 في الحرب العالمية الاولى بالإبادة قائلا ان مثل ذلك الاعتراف “يدخل من اذن ويخرج من الاخرى”.

ويصوت البرلمان الاوروبي الاربعاء على “مشروع قرار حول الذكرى المئوية للابادة الارمنية”.

ويأتي التصويت على خلفية تزايد التوتر بشأن توصيف المجازر في الذكرى المئوية التي تصادف هذا الشهر.

وقال أردوغان للصحافيين في مطار انقرة قبيل توجهه إلى كازاخستان “أيا كان قرار برلمان الاتحاد الاوروبي اليوم فانه سيدخل من اذن ويخرج من الاخرى لانه من المستحيل ان تقبل تركيا بمثل ذلك الاثم او الجريمة”.

وبعد ان استخدم البابا فرنسيس كلمة “ابادة” لوصف مجازر الارمن خلال السلطنة العثمانية، استدعت انقرة في نهاية الاسبوع سفير الفاتيكان لإبلاغه احتجاجها كما استدعت سفيرها لدى الكرسي الرسولي.

ودعت الولايات المتحدة الثلاثاء الى اعتراف “كامل وصريح” بالمجازر دون ان تسميها “ابادة”.

وقال أردوغان “اجهل في الوقت الحاضر نوع القرار الذي سيتوصلون اليه (…) لكن بالكاد افهم لما نحن، كأمة، اضافة الى وسائل الاعلام المطبوعة والمرئية، نأخذ موقف الدفاع″.

واضاف “شخصيا لا يهمني الدفاع لاننا لا نحمل وصمة او شبحا مثل الابادة”.

وتقول ارمينا والارمن المنتشرين في الخارج ان مليون ونصف المليون من اسلافهم قتلوا على يد قوات السلطنة العثمانية في حملة تستهدف القضاء على الشعب الارمني في شرق تركيا.

والموقف التركي مختلف تماما، اذ تقول انقرة ان مئات الاف الاتراك والارمن قتلوا فيما كانت القوات العثمانية تحارب الامبراطورية الروسية للسيطرة على شرق الاناضول خلال الحرب العالمية الاولى.

وقال اردوغان الاربعاء ان تركيا تضم نحو 100 الف مواطن ارمني، يعملون على اراضيها وبعضهم بصورة غير قانونية.

واضاف “بامكاننا ترحيلهم لكننا لم نفعل ذلك. لا زلنا نستضيفهم في بلدنا. من غير الممكن فهم مثل الموقف ضد دولة تبدي حسن ضيافة”.

ولا يزال يقيم في تركيا عدد صغير من الاتراك الارمن، غالبيتهم في اسطنبول، ويبلغ عددهم نحو 60 الفا.

ويحيي الارمن في انحاء العالم الذكرى المئوية للمجازر في 24 ابريل فيما تحيي تركيا من جانبها وفي نفس اليوم ذكرى معركة غاليبولي في الحرب العالمية الاولى.