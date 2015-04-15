أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إزالة 29 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بسوهاج‎

Google+ Print
إزالة 29 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بسوهاج‎ إزالة 29 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بسوهاج‎

قامت الوحدات المحلية لمراكز ساقلتة والمنشاة وطهطا، تحت اشراف المهندسة احلام احمد السيد سكرتير عام المحافظة وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة اسفرت عن تنفيذ إزالات لـ29 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية.

وتمت إزالة 14 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز ساقلتة، وإزالة 8 حالات ناحية مركز المنشاة ، وكذلك إزالة عدد 7 حالات تعدي ناحية مركز طهطا .

وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا