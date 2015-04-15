إزالة 29 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بسوهاج‎

قامت الوحدات المحلية لمراكز ساقلتة والمنشاة وطهطا، تحت اشراف المهندسة احلام احمد السيد سكرتير عام المحافظة وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة اسفرت عن تنفيذ إزالات لـ29 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية.

وتمت إزالة 14 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز ساقلتة، وإزالة 8 حالات ناحية مركز المنشاة ، وكذلك إزالة عدد 7 حالات تعدي ناحية مركز طهطا .

وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة .