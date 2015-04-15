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جنايات القاهرة تقضي بالسجن 3 سنوات لرئيس ديوان الجمهورية بعهد مرسي للتزوير

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جنايات القاهرة تقضي بالسجن 3 سنوات لرئيس ديوان الجمهورية بعهد مرسي للتزوير جنايات القاهرة تقضي بالسجن 3 سنوات لرئيس ديوان الجمهورية بعهد مرسي للتزوير

رفاعة الطهطاوي

قضت محكمة جنايات القاهرة ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم ، بمعاقبة المتهم رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى بالحبس 3 سنوات ، وتغريمه مبلغ 36 ألف و52 جنيه وتغريمه مبلغ مساوي.

ومعاقبة المتهم الثاني السيد رفاعي أحمد رفاعي بالحبس سنة مع الشغل وإلزامه برد مبلغ 36 ألف و52 جنيه وتغريمه مبلغ مماثل والعزل من وظيفيتهم ، لإتهامهم بالتزوير وتعين المتهم الثانى رغم صدور حكم قضائى ضده.

وصدر القرار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشاريين عادل عبد الهادى ومحمد عمارة،  وسكرتارية طارق فتحى ومحمد هاشم.

وأكدت المحامية إيناس فوزى دفاع السفير رفاعه الطهطاوى أن القضية تعود لفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى ، وعقب قيامه بإنشاء ديوان المظالم ، حيث تم تعين المتهم الثانى بديوان المظالم.

وأضافت دفاع الطهطاوى أنه عقب الـ 30 من يونيو ، تم حل ديوان المظالم ، وتبين أن المتهم الثانى قد تم تعينه رغم صدور حكم قضائى عليه بالسجن 15 عاما لاتهامه بحيازة وتوزيع منشورات ضد نظام مبارك ، حيث وجهت النيابة الاتهام لموكلى نظرا لكونه يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى هذا التوقيت ، لقيامه بتعين المتهم الثانى رغم صدور حكم قضائى ضده بالسجن.

وتابعت دفاع رفاعة الطهطاوى أن المحكمة عقدت أولى جلساتها بتاريخ 7 مارس 2015 ، وإستمعت لمرافعة الدفاع وحجزت القضية للحكم بجلسة 11 أبريل ، حيث تعذر أحضار المتهمين بتلك الجلسة ، فقررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم.

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