مقتل 24 شخصًا خلال غارات للنظام السورى على مدينة إدلب وريفها

لقى 24 شخصا مصرعهم على الأقل خلال غارات جوية نفذتها طائرات النظام السورى على مدينة إدلب وريفها ، واستهدفت إحداها ملجأ قتل فيه أطفال ونساء بمدينة سراقب بجنوب شرق إدلب.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن المرصد السورى لحقوق الإنسان قوله - اليوم الأربعاء - "قتل 24 شخصا على الأقل بينهم طفلين ونساء، جراء قصف للطيران المروحى والحربى على مناطق فى مدينة إدلب وبلدتى سراقب وكورين ".

وأضاف أن القصف استهدف مبنى كان يتخذ المواطنون السوريون من قبوه ملجأ فى مدينة سراقب بجنوب شرق إدلب ، وعلى قرية كورين الواقعة جنوب غرب مدينة إدلب.

وكان مصدر عسكرى سورى قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - أن سلاح الجو السورى استهدف تجمعات للإرهابيين وأوكارهم فى ريف إدلب، مشيرا إلى مقتل العشرات وتدمير عربات مزودة برشاشات" .

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