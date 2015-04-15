تركيا تقترح تنظيم مؤتمر دولى للسلام فى اليمن

>اعلن رئيس البرلمان التركى جميل تشيتشيك فى موسكو الاربعاء ان بلاده ترغب فى تنظيم مؤتمر دولى للسلام فى اليمن تحضره جميع اطراف النزاع ويعقد فى اسطنبول او الرياض.

وصرح تشيتشيك فى مؤتمر صحافى فى موسكو حيث يجرى زيارة رسمية ان "تركيا مستعدة لاستضافة جميع الاطراف للمساعدة على حل سلمى للنزاع".

واضاف ان المؤتمر "يمكن عقده فى الرياض او اسطنبول"، على ما نقلت وكالات الانباء الروسية، موضحا انه من الضرورى ان يقوم المتمردون الحوثيون الشيعة "باخلاء الاراضى التى سيطروا عليها وسحب قواتهم".

وادلى تشيتشيك بهذه التصريحات غداة تبنى مجلس الامن الدولى قرارا يطلب من الحوثيين الانسحاب من المناطق التى سيطروا عليها فى اليمن ويفرض عليهم عقوبات من بينها حظر للاسلحة.

ويطلب القرار الذى اعدته دول الخليج وقدمه الاردن "من جميع اطراف النزاع" التفاوض فى اسرع وقت ممكن للتوصل الى "وقف سريع" لاطلاق النار.

وبدأ الحوثيون المدعومون من ايران هجومهم فى سبتمبر 2014 من معقلهم فى صعدة (شمال) وسيطروا فى خلال اشهر على صنعاء ومناطق ى وسط البلاد وغربها وبعض انحاء الجنوب.