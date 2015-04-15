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سكان : الحوثيون باليمن يحولون المدارس إلى ثكنات عسكرية للتجنيد

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سكان : الحوثيون باليمن يحولون المدارس إلى ثكنات عسكرية للتجنيد سكان : الحوثيون باليمن يحولون المدارس إلى ثكنات عسكرية للتجنيد
أفاد سكان محليون بأن جماعة أنصار الله الحوثية حولت بعض المدارس فى العاصمة اليمنية صنعاء إلى ثكنات عسكرية لتسجيل الشباب وتجنيدهم، من اجل دعم اللجان الشعبية التابعة لهم فى المعارك التى تخوضها الجماعة فى عدة جبهات فى مختلف المحافظات اليمنية.

وقال سكان فى منطقة شميلة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن جماعة الحوثى بدأت منذ أول أمس الاثنين باستقبال الشباب الراغبين فى الانضمام إلى الجماعة فى مدرسة زيد بن حارثة، الواقعة فى منطقة شميلة فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وشكا المواطنون من هذه الخطوة التى قامت بها الجماعة كون المدرسة تقع فى منطقة ذات كثافة سكانية عالية، وهو ما يجعل السكان عرضة لغارات طيران تحالف عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية .

وبدأ بعض السكان بجمع توقيعات من سكان المنطقة للتعبير عن رفضهم لما يقوم به مسلحو الحوثى من عسكرة للمدارس فى منطقتهم، والمطالبة بإيقاف مثل هذه التصرفات.

وأتهم الناطق باسم عاصفة الحزم العميد ركن أحمد عسيرى أول أمس الحوثيين بتخزين أسلحة فى المدارس والمستشفيات والملاعب الرياضية، وفى المقابل نفت وزارة التربية والتعليم اليمنية هذه الاتهامات وقالت أنه لا توجد أى أسلحة فى المدارس.

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مصر 365

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