حلا الترك في برشلونة بعد الامتحانات

تمضي حلا الترك حالياً أوقاتاً ممتعة في أسبانيا التي توجهت إليها منذ أيامٍ قليلة بعدما انتهت من إمتحاناتها الدراسية. وأعلنت والدة حلا هذا الخبر عبر الحساب الذي أنشأته لها على موقع "إنستغرام"، مشيرةً إلى أنّ صغيرتها قد إنطلقت في "رحلتها الطويلة" إلى برشلونة، كما وأوضح والدها الهدف من هذه الرحلة، معلناً أنّ أميرته ستحضر مباراة برشلونة في مقاطعة إشبيلية. وعلى ما يبدو، لا تقتصر زيارة الترك لهذا البلد على المباراة، بل هي قد شاركت محبّيها بصورٍ من يومها الأول، حيث ظهرت أمام كنيسة ساغرادا فاميليا "La sagrada Família" أو ما يُعرف بكنيسة العائلة المقدسة التي تعد من أضخم الكنائس في أوروبا. وظهرت علامات الفرح على ملامح الصغيرة التي تستمتع بوقتها في شوارع المدينة، فأعرب محبّوها عن إشتياقهم لها وطالبوها بالمزيد من اللقطات لها. وعلى الأرجح تتواجد حلا مع والدها محمد الترك وزوجته دنيا بطمة في هذه الرحلة إذ أنّهما يتابعان المباريات الرياضية بشكلٍ مستمر ومن الممكن أن يكونا قد ذهبا إلى برشلونة لحضور المباراة مباشرةً.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ كلّ الصور التي تُنشر على حساب حلا الجديد هي تحت إشراف والدتها منى السابر التي تهتم أيضاً بحذف كلّ التعليقات المسيئة، حيث قام محمد الترك بحذف حساب ابنته منذ فترة دون سابق إنذار وذلك بسبب إنشغالها في دراستها بحسب قوله. وأمام إلحاح الجمهور ومطالبتهم بعودة حلا إلى مواقع التواصل الإجتماعي، أنشأت والدتها حساباً لها، إلّا أنّها لا تسمح لها بإداراته شخصياً بل تتحكّم بكلّ ما يُنشر بنفسها على أن تُعيّن إدارة له في ما بعد. أخيراً، ينتظر الجمهور أغينة "آه يا قمر" التي ستجمع بين النجمة الصغيرة وزوجة والدها، والتي من المتوقع أن تُطرح في اليوميْن المقبليْن بحسب ما أعلنه محمد الترك.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي