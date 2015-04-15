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بعد ظهوره مع هيفا وهبي... كاسبر سمارت يعود لـ "جينيفر لوبيز"

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يبدو أن المياه عادت الى مجاريها بين النجمة العالمية Jennifer Lopez وحبيبها الراقص الشهير Casper Smart.

فبعد ظهوره في أحضان النجمة اللبنانية هيفا وهبي في كليب أغنيتها الجديدة، رصدت كاميرات الباباراتزي النجمة البالغة من العمر46 عاماً تتناول العشاء في مطعم Madeo في هوليوود مع حبيبها السابق Casper.

وبعد ان نالت Jennifer جائزتها عن دورها في فيلم The Boy Next Door في حفل MTV Movie Awards، خرجت برفقة الراقص لتناول العشاء إحتفالاً بعيد ميلاده الـ28.

واللافت أن الثنائي لم يؤكدا بعد عودة علاقتهما العاطفية لكنهما لا يفترقان في الأشهر الأخيرة .

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة Google، أكد مؤخراً في مقال له نُشر على موقع Project Syndicate، أنّ النجمة العالمية Jennifer Lopez هي وراء ابتكار خاصيّة Google للبحث عن الصور.

 

 

 

 

 

 

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