حاتم العراقي: هذا هو الفرق بيني وبين كاظم الساهر

فنان عراقي، يلقب بـ " كروان الأغنية الشعبية،" هو حاتم العراقي الذي لا يهمّه لقبه، ولا يُعطيه أهميّة كما يحصل مع فناني عصرنا. كلّ همّه هو الارتقاء بالأغنية العربية والعراقية تحديداً، وإبعادها عن أيّ إسفاف. هو فنّان مدرك لما يُريده، برغمّ إطلالاته الصحافية القليلة وإن أحبّ أن يكون حاضراً بقوة على المستوى الإعلامي.

التقته "سيدتي نت" في دردشة لم تخلُ من الجرأة والصراحة.

حدثنا بداية، ما هو السبب وراء كثرة زياراتك إلى بيروت مؤخّراً؟

أتيت لبيروت بهدف إحياء بعض الحفلات. كذلك أردت القيام بحملة إعلامية للقيام بشيء جميل؛ للتقرب من الجمهور ومعرفة آخر أخباري.

لماذا بيروت بالتحديد؟

الصحافة اللبنانية لها جمهور كبير وحيّز كبير من خلال ما يقدّمونه ويستندون إليه من مستندات وحقائق تدعم أخبارهم.

أنت مقيم الآن في الإمارات، فهل لا تزال تفكّر في العودة إلى موطنك "العراق"؟

إن شاء الله، إذا تحسّنت الأوضاع وتحررّ بلدنا من الإرهابيين الذين يعكّرون مزاج العراقي. وأتمنّى أن يعود كلّ الشعب العراقي المهجّر إلى أحضان بلده.

كيف تنظر إلى الأغنية العراقية في الوقت الراهن؟

هي أغنية جميلة وثابتة، وقدّمها فنانون كبار بشكل لائق، ولم يتعامل أيٌّ كان معها بإسفاف. والأغنية العراقية مطلوبة بشكل كبير، ولها جمهورها، وتغنّى في الحفلات والمهرجانات والبرامج الكبيرة.

رأينا في الفترة الأخيرة توجّه عدد كبير من الفنانين للغناء باللهجة العراقية، فهل يعود السبب بذلك إلى قرب اللهجة إلى الخليجية؟

لا ليس الأمر كذلك. الأغنية العراقية كما ذكرنا جميلة وتحمل موضوعاً. وأنا عن نفسي أقول إنني قدّمت الكثير من الألحان لفنانين عرب، منهم: "شذى حسون، رحمة رياض، صابر الرباعي".

ماذا عن اللحن والتعاون مع نوال الزغبي الذي سمعنا عنه مؤخراً؟

لحّنت لها أغنية "غازلني"، ومن المرجّح أن يكون بيننا تعاون قريب بلحن جديد. بالإضافة إلى ما تقدّم، فقد سبق لي أن قدّمت لحناً للفنان أيمن زبيب بأغنية "أشوف وجك بخير".

ما رأيك بلجان تحكيم برامج الهواة، ولماذا لم نرَك لغاية الآن كعضو في إحداها؟

لم يُعرض عليّ هذا الأمر بكلّ صراحة. ولكن كلّ الفنانين الموجودين يملكون خبرة كبيرة في هذا المجال.

لنعود قليلاً إلى برنامج "the voice"، حينما اختار نجلك قصي الانضمام إلى فريق صابر، فهل ذلك بسبب الخلاف مع الفنان كاظم الساهر؟

قصي لم يذهب مع الفنان كاظم، كون فريق الأخير كان يضمّ أشخاصاً عراقيين. وقصيّ كان يُحاول الابتعاد عن هذا الأمر، كي لا تضيع الأصوات العراقية بينهم.

كيف هي علاقتك بالفنان كاظم الساهر؟

علاقتي جيّدة وهو صديق وأخ لي، وكان قد أعطاني لحناً من حوالى 4 أو 5 سنوات.

لماذا لا نرى حاتم العراقي مثل كاظم الساهر في لبنان؟

كاظم خرج قبلي من العراق، واستطاع أن يصل أكثر، وأوصل الأغنية العراقية بطريقة جيدة. ولكن أغنياتي معروفة أيضاً في الوطن العربي، وخروجي من العراق كان متأخّراً بعض الشيء.

ولكن كاظم معروف لدى كلّ الأجيال؟

إن شاء الله سأقدّم أغاني جميلة قريباً قادرة على إرضاء كلّ الأذواق وكلّ الأجيال.

دائماً، نلاحظ أنّ هناك مصاحبة بينك وبين الشاعر حازم جابر في ألبوماتك، فلماذا لم تلجأ إلى التعاون مع آخرين؟

بالعكس، دائماً أحاول أن أختار كلمات وألحاناً من عدة شعراء وملحّنين، لكي أصنع باقة ورد جميلة.

هل تفكّر في أداء "ديو" مع فنان أو فنانة؟

هناك مشروع قريب مع الفنان عاصي الحلاني إن شاء الله.

هل ظلمت ابنك قصي بكونك فناناً؟

بالعكس، دعمت قصي كثيراً، وكان نموذجاً للشاب العراقي المثقف. وإن شاء الله سيكون قصي نجماً قادماً في سماء الأغنية العراقية. وهو حالياً يدرس الموسيقى. وأتمنّى له كلّ الخير. وعبر "سيدتي" أريد أن أشكر كلّ من وقف معه وصوّت له خلال مشاركته في برنامج "The voice".

طفرة برامج المواهب

تقتصر مسافة كبيرة للشخص الذي يريد أن يحترف عالم الغناء. فالفنان خلال شهر أو شهرين يُصبح نجماً.

من هو مطرب الخليج الأول برأيك؟

هناك الكثيرون: حسين الجسمي، وراشد الماجد، وعبدالله الرويشد.

وما رأيك بألبوم راشد الماجد؟

راشد "ترند"، وكلّ ما يقدّمه يعشقه الناس، سواء أكان "سينغل" أو "ألبوم" كامل.

وما رأيك بـ"محمد عبده"؟

محمد عبده فنان العرب وكلّ ما يقدّمه جميل ويحمل معنى.

وما رأيك بـ"أحلام"؟

أحلام فنانة كبيرة، وأقدّرها كثيراً، لاسيّما عندما وقفت لي عندما أطللت على مسرح "أراب أيدول". وهي تملك قاعدة جماهيرية في الوطن العربي، وهي ملكة الغناء الخليجي.

التقيت من قبل الفنانة هيفاء وهبي وهي تحبّك. هل تفكّر أن تعطيها لحناً؟

لا مشكلة لي، وإذا اتفقنا، فهذا سيحتاج إلى الكثير من الجلسات للوصول إلى النتيجة التي نطمح إليها سوياً.

معظم الفنانين مثل شيرين وعمرو دياب وتامر حسني وغيرهم لجأوا إلى التمثيل، فمتى سنراك في دور تمثيلي؟

لا أفكر في الأمر حالياً، وكلّهم أراهم قد نجحوا في الأدوار التمثيلية التي قدموها.

لماذا لا نرى لك مشاركات في المهرجانات الكبيرة كـ"هلا فبراير"؟

يجب أن يكون هناك تنسيق أكثر بين "روتانا" والفنانين الآخرين. كلّ الفنانين هم أنفسهم من عام إلى عام.

أليس من المعيب أن نرى فنانة تنشّز في هكذا مهرجان؟

لا أعلم، فهم طلبوها لإحياء الحفلة (المقصود هنا إليسا).

مَن هو الفنان الذي تطمح للتعامل معه؟

أحبّ أن أقدّم لحناً لماجد المهندس بغضّ النظر عن كونه عراقياً، وعبدالله الرويشد، ونوال الكويتية.

كلمتك الأخيرة إلى كلّ جمهورك؟

أعدهم بأن أقدّم لهم أعمالاً جميلة، تليق بالأغنية العربية، وبعيدة عن الإسفاف.

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