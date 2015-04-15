نميرة تلتقي مع مدير المستشفي العسكري برواندا وتستقبل ممثلين عن شركتي غبور وسمارت

قابلت الدكتورة نميـرة نجـم سفير جمهورية مصر العربية في روانـدا”بـن كارنـزي” مدير مستشفي كانومبي العسكري، لبحث أطر التعاون بين البلدين في مجال الصحة، حيث تناول اللقاء الوقوف علي المجالات الصحية ذات الأولوية للمستشفي العسكري الرواندي، وعلي رأسها الطب النووي وعلاج السرطان، وتدريب الأطباء وطاقم التمريض علي التخصصات المختلفة، وذلك لتحويل جزء من التمريض من الممارسة العامة إلي المتخصصة.

ومن ناحية أخرى استقبلت الدكتورة نميـرة نجـم ممثلين عن كل من شركة غبور عبد الحكيم عامر نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والأبحاث ، ومحمود مدحت محبوب الأخصائي الإقليمي للتسويق والأبحاث ، وشركة سمارت إيجيبت للمعارض التجارية أشرف محمود المدير التنفيذي، وNatasha Haguma مسئولة الدعاية والإعلان بشركة NPC الرواندية.

حيث تستهدف زيارة ممثلي شركة غبور استكشاف السوق الرواندي، للاستثمار في مجال السيارات وأتوبيسات النقل العام، بينما تأتي زيارة ممثلو شركة سمارت إيجيبت في إطار التمهيد لمعرض المنتجات المصرية، المقرر عقده في العاصمة الرواندية كيجالي، خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 10 مايو 2015.