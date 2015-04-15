تجديد حبس المتهم بهتك عرض ابن خاله بمنطقة مصر القديمة 15 يومًا

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة اليوم، تجديد حبس المتهم بهتك عرض ابن خاله التلميذ بالمرحلة الابتدائية 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت البداية عندما قابل “م.م” 9 سنوات، تلميذ بالصف الرابع الابتدائى ابن عمته الذى يبلغ من العمر 22 عاما، أثناء شرائه بعض المتطلبات المنزلية ، حيث استدرجه الأخير وصديقه إلى منطقة الجبلاية بعزبة خير الله، وأمراه بأن يخلع بنطلونه، وهدداه بإلقائه من فوق الجبل، فاستجاب واعتدى عليه ابن عمته جنسيا ثم تركه لصاحبه يمارس معه الرذيلة، قبل تدخل عدد من المارة تمكنوا من القبض على المتهم فيما فر قريب الطفل هاربا.

ومن جانبها أبلغت والدة المجنى عليه قسم شرطة مصر القديمة ، وأثبت الكشف الطبى على الطفل بمستشفى دار السلام ، صحة الاعتداء عليه واستمعت النيابة لشهود العيان، فأكدوا أن شابين هتكا عرض التلميذ، الذى بدا بحالة نفسية صعبة نتيجة ما تعرض له.

ومن جانبه أنكر المتهم الثانى ارتكابه الجريمة، مؤكدا أن هناك اتفاقا مسبقا بين التلميذ وابن عمته لإثارته جنسيا فقط دون هتك عرضه ،فقررت النيابة حبسه ، وحينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول أنكر صلته بالواقعة.