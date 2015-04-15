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بالفيديو.. أولى لقطات حادث انفجار قنبلة استاد كفر الشيخ

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بالفيديو.. أولى لقطات حادث انفجار قنبلة استاد كفر الشيخ بالفيديو.. أولى لقطات حادث انفجار قنبلة استاد كفر الشيخ
أذاع برنامج "صوت الناس" المذاع على قناة المحور، لقطات حصرية من موقع انفجار قنبلة بمحيط استاد كفر الشيخ عقب وقوعها، والذى أسفر عن استشهاد طالبين وإصابة ثلاثة آخرين من طلاب إحدى الكليات العسكرية.

وكان قد أكد اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، أن حادث تفجير الاستاد الرياضى أسفر حتى الآن عن استشهاد طالب بالكلية الحربية، وإصابة 5 آخرين، ووجود أشلاء لم يتم تحديد هويتها حتى الآن.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عمليات البحث عن مصابين ونقلهم جارية، فيما تم فرض طوق أمنى بمحيط الاستاد لمعاينة الموقع، وشدد مدير أمن كفر الشيخ على أنه غير مسئول عن أى تصريحات وأرقام تذكر فى الواقعة غير المصادر الرسمية.

- الصحة: نقل جثتى شهيدى حادث انفجار كفر الشيخ للمشرحة
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- الصحة: استشهاد طالبين وإصابة 3 فى انفجار قنبلة بمحيط استاد بكفر الشيخ
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- مدير أمن كفر الشيخ: ضحيتان و5 مصابين فى حادث تفجير الاستاد
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