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بسبب قلة الوعى.. الأطفال مرضى السكرى من النوع 1 أكثر عرضة لدخول المستشفيات

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بسبب قلة الوعى.. الأطفال مرضى السكرى من النوع 1 أكثر عرضة لدخول المستشفيات بسبب قلة الوعى.. الأطفال مرضى السكرى من النوع 1 أكثر عرضة لدخول المستشفيات
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الأطفال الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 1 أكثر عرضة بما يقرب من خمس مرات لدخول المستشفى بالمقارنة بالأطفال الآخرين الأصحاء.

• الإصابة أعلى فى الأسر الفقيرة


>وأوضح الباحثون فى معرض أبحاثهم عبر الدراسة المنشورة مؤخرًا بالموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، أن الخطر يكون أعلى فى مرحلة الدراسة والأطفال فى الأسر الفقيرة.

• الأطفال المصابون بالسكرى


>وقال جون غريجورى، أستاذ ومتخصص فى الغدد الصماء للأطفال فى مدرسة طب جامعة كارديف، إن الأطفال المصابين بداء السكرى فى خطر متزايد للذهاب إلى المستشفى.

• السكرى من النوع 1 أحد أمراض المناعة الذاتية


>ويعرف داء السكرى من النوع 1 بأنه أحد أمراض المناعة الذاتية التى تدمر الخلايا المنتجة للأنسولين فى البنكرياس، كما أن حوالى 5 فى المائة من جميع حالات السكرى مصابون بداء السكرى من النوع 1، وفقًا للدراسة.

• الأطفال غير متفهمين


>وفسر غريجورى تلك النتائج بأن الأطفال الأصغر سنًا ربما لا يكونون متفهمين استشعار انخفاض أو ارتفاع نسبة السكر فى الدم، موضحًا أن الأطفال قد يكونون أيضًا أقل قدرة على التواصل مع أولياء الأمور.

• مرض السكرى يرتبط بأمراض أخرى


>وأضافت الدكتورة باتريسيا فوجين، أستاذ الغدد الصماء للأطفال فى المركز الطبى كوهين للأطفال فى نيو هايد بارك، أن مرض السكرى من النوع الأول يرتبط بالعديد من الأمراض الأخرى، مثل الأحماض الكيتونية السكرية، وأمراض القلب، وأمراض الكلى، ومشاكل العين ومشاكل القدم المزمنة.

ويتشرف "اليوم السابع" باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com

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