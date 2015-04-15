الجيش الإسرائيلى يقيم جدارا فاصلا جديدا مع حدود لبنان

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلى بدأ قبل بضعة أسابيع فى إقامة جدار فاصل جديد على الحدود الشمالية مع لبنان، بهدف وضع صعوبات أمام محاولات قد يقوم به حزب الله لمهاجمة التجمعات السكنية الإسرائيلية الواقعة قرب السياج الحدودى الحالى.

ونقلت الإذاعة العبرية عن القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى أن هذا الجدار يقام فى هذه المرحلة على مسافة 11 كيلو مترا فقط على أن يتم توسيعه فى مراحل لاحقة إلى قطاعات أخرى.

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