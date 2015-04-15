الدولية للهجرة تعلن عن رحلة إجلاء رعايا أجانب من مطار صنعاء اليوم

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة فى بيان لها من جنيف اليوم الأربعاء عن أن رحلتها الثالثة لإجلاء رعايا بلدان ثلاثة من اليمن من المنتظر ان تنطلق من العاصمة اليمنية صنعاء اليوم لتووجه الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا وذكرت المنظمة الدولية ان رحلتها لاجلاء 148 من رعايا الدول الثالثة من مطار صنعاء الى العاصمة السودانية الخرطوم قد تمت بنجاح امس الثلاثاء وكان هؤلاء ينتمون الى 13 جنسية من بينها مصر وكندا والمانيا وهولندا ورومانيا وتونس والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرهم .

المنظمة الدولية التى اشارت الى جهودها التى نجحت فى الاتفاق بعد مفاوضات مع حكومتى السودان واثيوبيا فى اقامة جسر جوى بين صنعاء وعاصمتى البلدين للاجلاء نوهت الى ان الوضع الامنى الهش مازال يمثل تحديا كبيرا اضافة الى انقطاع الكهرباء بشكل دورى فى مطار صنعاء وقالت المنظمة ان ماتملكه من اموال لتغطية تلك الرحلات للاجلاء لم يعد يكفى سوى لرحلتين اضافيتين فقط .

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