أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الدولية للهجرة تعلن عن رحلة إجلاء رعايا أجانب من مطار صنعاء اليوم

Google+ Print
الدولية للهجرة تعلن عن رحلة إجلاء رعايا أجانب من مطار صنعاء اليوم الدولية للهجرة تعلن عن رحلة إجلاء رعايا أجانب من مطار صنعاء اليوم
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة فى بيان لها من جنيف اليوم الأربعاء عن أن رحلتها الثالثة لإجلاء رعايا بلدان ثلاثة من اليمن من المنتظر ان تنطلق من العاصمة اليمنية صنعاء اليوم لتووجه الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا وذكرت المنظمة الدولية ان رحلتها لاجلاء 148 من رعايا الدول الثالثة من مطار صنعاء الى العاصمة السودانية الخرطوم قد تمت بنجاح امس الثلاثاء وكان هؤلاء ينتمون الى 13 جنسية من بينها وكندا والمانيا وهولندا ورومانيا وتونس والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرهم .

المنظمة الدولية التى اشارت الى جهودها التى نجحت فى الاتفاق بعد مفاوضات مع حكومتى السودان واثيوبيا فى اقامة جسر جوى بين صنعاء وعاصمتى البلدين للاجلاء نوهت الى ان الوضع الامنى الهش مازال يمثل تحديا كبيرا اضافة الى انقطاع الكهرباء بشكل دورى فى مطار صنعاء وقالت المنظمة ان ماتملكه من اموال لتغطية تلك الرحلات للاجلاء لم يعد يكفى سوى لرحلتين اضافيتين فقط .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته