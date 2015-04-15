"تعليم سوهاج" تكرم 28 مديرا من المتميزين للنهوض بالعملية التعليمية

كرمت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، اليوم الأربعاء، 28 من المديرين المتميزين على مستوى إدارة سوهاج التعليمية، بسبب جهودهم للنهوض بالعملية التعليمية داخل المحافظة، فى مدرسة ناصر الاعدادية بنات.

حضر حفل التكريم سنية عز الدين أحمد وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمود الضبع مدير عام التعليم العام، وأحمد السيد دياب مدير إدارة الخدمات وسعيد إبراهيم مدير التعليم الإعدادى بالإدارة وعلاء عبد الهادى وكيل ادارة سوهاج التعليمية.

وتم تكريم سمية أحمد رضوان مديرة المدرسة وأيمن تمام مدير مدرسة أحمد ضيف الله وأشرف عمار مدير مدرسة الاعدادية الجديدة بنات وأمجد زكريا مسئول المركز الاعلامى بالمدرسة وصبرى أبو الفتوح مسئول الجودة بالمدرسة و26 مديرا متميزا اخرين بادارة سوهاج وتم توزيع شهادات تقدير عليهم تقديرا لجهودهم المتميزة.

من جانبها قالت سنية عز الدين، وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، إن هذا التكريم يعد الأول من نوعه بادراة سوهاج التعليمية، تشجيعا وتقديرا وحافزا لجهود المديرين على مستوى المحافظة .