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مكتبة الإسكندرية تستضيف حملة "أبو سمبل 50" فى اليوم العالمى للتراث

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مكتبة الإسكندرية تستضيف حملة "أبو سمبل 50" فى اليوم العالمى للتراث مكتبة الإسكندرية تستضيف حملة "أبو سمبل 50" فى اليوم العالمى للتراث
فى ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بالتراث، يستضيف مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بالمكتبة فى اليوم العالمى للتراث حملة "أبو سمبل 50" اليوم فى ندوة حول إنقاذ معبدى أبو سمبل، كأحد الأمثلة المصرية القوية فى كيفية التعامل مع التراث الإنسانى.

وستتناول الندوة التعريف بعبقرية إنقاذ معبدى أبو سمبل وشرح فكرة الحملة المعنية بالاحتفاء باليوبيل الذهبى لنقل معبدى أبو سمبل من خلال التوثيق والتعريف بالقيمة الحضارية والعبقرية فى الإنقاذ ونقل المعبدين.

سيحاضر فى الندوة المعمارى حمدى السطوحى مؤسس الحملة ومقترح ومصمم متحف أبو سمبل، والذى سيتم تنفيذه داخل القبة الخرسانية المشكلة للجبل الاصطناعى الذى يحتوى على المعبدين.

جدير بالذكر أن الحملة تقام تحت رعاية وزارة الآثار وبمشاركة مجموعة من الكيانات الحكومية وغير الحكومية مثل: نقابة المهندسين، جمعية المعماريين المصريين، المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، مجلة Next، مؤسسة بكرة بأيدينا، هيئة تنشيط السياحة، محافظة أسوان، جامعة أسوان ومجموعة من الجمعيات ومراكز البحوث.

تتبنى وتدعم الحملة العديد من الأنشطة فى خلال الأعوام الثلاثة القادمة تبدأ بالتعريف بالقيمة الحضارية، وتكريم الجهات والأشخاص الذين شاركوا فى عملية الإنقاذ، وتتضمن الحملة إقامة مؤتمر عالمى فى أبو سمبل، وستنتهى بشهر احتفالى ما بين (22 سبتمبر 2018) و(22 أكتوبر 2018) والذى يتزامن مع مرور 50 عاما على افتتاح المشروع.

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