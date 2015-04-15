​بالصور… إغلاق معمل تحاليل غير مرخص بأسيوط

نجحت قوات مديرية أمن أسيوط بالتنسيق و إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط فى ضبط أحد معامل التحاليل غير المرخصة وتتعامل فى الدم غير الأمن ,تسبب فى إصابة أحد المرض بعدوى الإيدز فى مدينة ديروط نتيجة نقل دم ملوث له فى نوفمبر الماضى وأودى بحياته.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن قوات مباحث مركز شرطة ديروط بالتنسيق وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة من ضبط”م ح ح” فنى تحاليل طبية بأحد المستشفيات بديروط و يديرمعمل تحاليل طبية بدون ترخيص كما تم ضبط مستلزمات تستخدم فى نقل الدم بإضافة لعدد آخر من المخالفات وتم تحريز المضبوطات وإغلاق المعمل وتحرير محضر برقم 1932 لسنة 2015 إدارى ديروط وجارى العرض على النيابة.

ومن جانبه قال الدكتور طارق دهبى مدير عام إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط ان الإدارة تكثف من الحملات التفتيشية المفاجئة على معامل التحاليل و منذ ٤ شهور ، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحملات كانت تتم بصورة مفاجئة وفى مواعيد مختلفة ولكن كان أصحاب المعامل المخالفين يسارعون بإغلاقها فور شعورهم بوصول فرق العلاج الحر لدرجة أنهم كانوا أحيانا يغلقون المعامل على المرضى وهم بداخلها.

وأضاف دهبى هذه المرة تم ضبط المعمل وبداخله مضبوطات تمثل خطورة شديدة على صحة المرضى وخاصة فى موضوع الدم.

وأكد الدكتور دهبى إلى أن الحملات سوف تستمر حتى يتم ضبط كل المخالفين، محذرا المواطنين من التعامل فى الدم سواء من حيث التبرع أو تلقى دم فى أى معامل غير المصرح لها والمجهزة لذلك منوها على أن المكان المناسب لذلك هو مراكز نقل الدم المرخصة بالمستشفيات التى تخضع للمراقبة لضمان أن يكون الدم آمن وخالى من العدوى بالفيروسات المميتة.​