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كانتونا: إسبانيا لم تفز بكأس العالم

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كانتونا: إسبانيا لم تفز بكأس العالم كانتونا: إسبانيا لم تفز بكأس العالم

صرح إريك كانتونا نجم مانشستر يونايتد السابق بأن الإسباني لم يفز ببطولة كأس العالم ولكن مقاطعة كاتالونيا هي التي توجت بالمسابقة بفضل لاعبي برشلونة.

ويرى كانتونا أن نجوم البلوجرانا هم الذين حسموا بطولة كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا لصالح المنتخب الإسباني حين سجل أندريس إنييستا هدف الفوز في النهائي أمام هولندا.

في تصريحات نشرتها صحيفة (آس) الإسبانية قال كانتونا:"كاتالونيا هي التي فازت بكأس العالم".

واستدرك"إسبانيا فازت باللقب بوجود 10 لاعبين من برشلونة في الفريق".

وأضاف"إسبانيا لم تفز بالمونديال.. برشلونة هو من فاز".

وكان كانتونا أحد نجوم الشياطين الحمر في فترة التسعينيات مع المدرب المخضرم السير أليكس فيرجسون، وحقق مع الفريق أربعة ألقاب في مسابقة الدوري الإنجليزي.

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