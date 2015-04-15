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الزبادى يقلل الإمساك ويحسن المناعة ويعالج قرحة المعدة

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الزبادى يقلل الإمساك ويحسن المناعة ويعالج قرحة المعدة الزبادى يقلل الإمساك ويحسن المناعة ويعالج قرحة المعدة
الزبادى وما أدراك ما فائدة كوب الزبادى، حيث تؤكد الكثير من الأبحاث الطبية والأطباء، فوائده المتعددة وعلاجه للكثير من المشكلات.

الزبادى


>قال الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية، إن الزبادى أحد الاغذية الصحية والمفيدة والذى تحتوى على بكتيريا نافعة للحفاظ على الصحة خاصة الجهاز الهضمى.

فوائد الزبادى الصحية


>يستكمل د. عوض، قائلا: "يتميز الزبادى بأن له فوائد صحية عديدة أهمها:
>1)مفيد لتحسين عملية الهضم نظرًا لاحتوائه على البكتيريا النافعة والتى تساهم فى سهولة هضم الطعام.
>2)مفيد لتقليل حدوث الإمساك خاصة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن.
>3)مفيد لتحسين وتقوية مناعة الجسم.
>4) مفيد لإنقاص الوزن لذلك يقوم أطباء التغذية بإدراجه ضمن النظام الغذائى للأشخاص البدناء.
>5)مفيد للأشخاص الذين يعانون من التهابات المعدة وكذلك قرح المعدة.
>6) مفيد لتخفيض نسبة الكولسترول بالدم.
>7 ) مفيد لكبار الشخص لفوائده العديدة من الإمساك وسهل الهضم وسهل المضغ وغيرها لذلك ينصح المسنين بتناوله.

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