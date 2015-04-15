الزبادى يقلل الإمساك ويحسن المناعة ويعالج قرحة المعدة

الزبادى وما أدراك ما فائدة كوب الزبادى، حيث تؤكد الكثير من الأبحاث الطبية والأطباء، فوائده المتعددة وعلاجه للكثير من المشكلات. الزبادى

>قال الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية، إن الزبادى أحد الاغذية الصحية والمفيدة والذى تحتوى على بكتيريا نافعة للحفاظ على الصحة خاصة الجهاز الهضمى. فوائد الزبادى الصحية

>يستكمل د. عوض، قائلا: "يتميز الزبادى بأن له فوائد صحية عديدة أهمها:

>1)مفيد لتحسين عملية الهضم نظرًا لاحتوائه على البكتيريا النافعة والتى تساهم فى سهولة هضم الطعام.

>2)مفيد لتقليل حدوث الإمساك خاصة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن.

>3)مفيد لتحسين وتقوية مناعة الجسم.

>4) مفيد لإنقاص الوزن لذلك يقوم أطباء التغذية بإدراجه ضمن النظام الغذائى للأشخاص البدناء.

>5)مفيد للأشخاص الذين يعانون من التهابات المعدة وكذلك قرح المعدة.

>6) مفيد لتخفيض نسبة الكولسترول بالدم.

>7 ) مفيد لكبار الشخص لفوائده العديدة من الإمساك وسهل الهضم وسهل المضغ وغيرها لذلك ينصح المسنين بتناوله.

شبكةعيونالإخبارية

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