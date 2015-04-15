أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

جنايات القاهرة تقرر إخلاء سبيل سكرتير الرئيس المعزول و7 أخرين

Google+ Print
جنايات القاهرة تقرر إخلاء سبيل سكرتير الرئيس المعزول و7 أخرين جنايات القاهرة تقرر إخلاء سبيل سكرتير الرئيس المعزول و7 أخرين

الرئيس المعزول

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم ، إخلاء سبيل أمين عبد الحميد الصيرفى سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسى فى القضية رقم 479 حصر أمن الدولة لسنة 2013 لاتهامه بالانضمام لجماعة على خلاف القانون بضمان محل إقامته ، كما أمرت المحكمة بإخلاء سبيل 7 اخرين فى القضية رقم 325 حصر أمن الدولة لسنة 2013 بتهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون.

وجاءت اسماء المتهمين المخلى سبيلهم كالأتي ” أشرف مصطفى النجار ، ومحمد محمود عبد القادر ، وعبد الناصر خلاف عليان ، ومحمد هيثم أحمد ، وناصر الدين السيد عبد الوهاب ، وعبد الحميد محمد سعد الدين ، ومجدى محمد سعيد فوده”.

وأكد المحامى الإخواني عبد المنعم عبد المقصود فى تصريحات صحفية أن معظم المتهمين محبوسين احتياطيا على ذمة هذه القضايا منذ سنتين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا