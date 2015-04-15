جنايات القاهرة تقرر إخلاء سبيل سكرتير الرئيس المعزول و7 أخرين

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم ، إخلاء سبيل أمين عبد الحميد الصيرفى سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسى فى القضية رقم 479 حصر أمن الدولة لسنة 2013 لاتهامه بالانضمام لجماعة على خلاف القانون بضمان محل إقامته ، كما أمرت المحكمة بإخلاء سبيل 7 اخرين فى القضية رقم 325 حصر أمن الدولة لسنة 2013 بتهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون.

وجاءت اسماء المتهمين المخلى سبيلهم كالأتي ” أشرف مصطفى النجار ، ومحمد محمود عبد القادر ، وعبد الناصر خلاف عليان ، ومحمد هيثم أحمد ، وناصر الدين السيد عبد الوهاب ، وعبد الحميد محمد سعد الدين ، ومجدى محمد سعيد فوده”.

وأكد المحامى الإخواني عبد المنعم عبد المقصود فى تصريحات صحفية أن معظم المتهمين محبوسين احتياطيا على ذمة هذه القضايا منذ سنتين.