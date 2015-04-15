أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صحة البحر الأحمر: بدء حملة تطعيم مرض شلل الأطفال والمستهدف 65 ألف طفل

Google+ Print
صحة البحر الأحمر: بدء حملة تطعيم مرض شلل الأطفال والمستهدف 65 ألف طفل صحة البحر الأحمر: بدء حملة تطعيم مرض شلل الأطفال والمستهدف 65 ألف طفل

 

صورة أرشيفية

أكد الدكتور علاء عوض وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تقرر إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات لمدة 4 أيام، ابتداءًا من يوم الأحد الموافق 19 أبريل إلى الأربعاء الموافق 22 أبريل.

وأكدت الدكتورة نصرة سعد حامد مدير الطب الوقائي بصحة البحر الأحمر، أنه تم التنسيق بين مديري الإدارات الصحية ومدير الطب الوقائي والمراقبين الصحيين لوضع خطة التطعيم وتدريب كل الفئات المشاركة بالحملة علي مستوي المحافظة، وتم استلام الطعوم من وزارة الصحة والمرور علي مخازنها للاطمئنان علي حالتها وكفأتها.

وأضافت أنه سيتم تطعيم جميع الأطفال بواسطة الفرق الثابتة والمتحركة بالطعم الفموي في القري والمناطق العشوائية والمدن والمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة للوصول إلي مستهدف الحملة من التطعيم والبالغ عددهم ( 65041 طفل ) من خلال 226 فرقة تطوف كافة مدن المحافظة بها 452 فرد.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا