صحة البحر الأحمر: بدء حملة تطعيم مرض شلل الأطفال والمستهدف 65 ألف طفل

أكد الدكتور علاء عوض وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تقرر إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات لمدة 4 أيام، ابتداءًا من يوم الأحد الموافق 19 أبريل إلى الأربعاء الموافق 22 أبريل.

وأكدت الدكتورة نصرة سعد حامد مدير الطب الوقائي بصحة البحر الأحمر، أنه تم التنسيق بين مديري الإدارات الصحية ومدير الطب الوقائي والمراقبين الصحيين لوضع خطة التطعيم وتدريب كل الفئات المشاركة بالحملة علي مستوي المحافظة، وتم استلام الطعوم من وزارة الصحة والمرور علي مخازنها للاطمئنان علي حالتها وكفأتها.

وأضافت أنه سيتم تطعيم جميع الأطفال بواسطة الفرق الثابتة والمتحركة بالطعم الفموي في القري والمناطق العشوائية والمدن والمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة للوصول إلي مستهدف الحملة من التطعيم والبالغ عددهم ( 65041 طفل ) من خلال 226 فرقة تطوف كافة مدن المحافظة بها 452 فرد.