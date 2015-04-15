وزارة الزراعة: تراجع بؤر الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور لـ 80% بالمحافظات

قال الدكتور طارق زكريا مدير عام التقصى النشط لمرض أنفلونزا الطيور بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك تراجعا بنسبة 80% من البؤر المصابة بمرض أنفلونزا الطيور بمختلف المحافظات مع دخول الموسم الصيفى، لأن الفيروس ينشط فى الشتاء، مشير إلى أن آخر تقرير للهيئة، بشأن بؤر الإصابة بالمرض، يوضح وصول عدد مناطق البؤر لـ312 بؤرة منها 267 تربية منزلية 41 ومزرعة و3 مجازر، وسوق واحد فى 25 محافظة منذ الأول من يناير حتى الآن وتمت السيطرة عليها جميعا.

وأضاف مدير عام التقصى النشط لمرض أنفلونزا الطيور، أن إدارة الطب الوقائى بالهيئة، مستمرة من خلال عمل 420 فريقا طبيا بالقرى والنجوع بمختلف المحافظات، وما يطلق عليها فرق “الكاهو” بالتقصى النشط للفيروس، بالمشاركة المجتمعية للأفراد والجمعيات وتوعية المزارعين بآليات السيطرة على المرض، كإجراء احترازى، والاستجابة السريعة لاحتواء أى ظهور بؤرة جديدة، مؤكدا أنه عند اكتشاف أى حالة مصابة بأنفلونزا الطيور يتم تتبعها ومعرفة مكان تربيتها، وعلى الفور يتم التحصين على مساحة تمتد لعشرة كيلومترات حول البؤرة.

فيما أكدت الدكتورة سهير عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تمت السيطرة على جميع بؤر الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور منذ يناير الماضى حتى الآن، مشيرة إلى أن الهيئة تواصل تنفذ تعليمات اللجنة العليا لمكافحة المرض، بوضع إجراءات سريعة للاستجابة للقضاء على أى بؤرة مصابة، تتمثل فى الحجر البيطرى على المزرعة المصابة، والتخلص الآمن من الطيور المصابة والنافقة، وتطهير وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع، والتقصى حول البؤرة للمزارع من 3 إلى 5 كيلو مترات، فى القرية المصابة لمدة 21 يوما، مؤكدة أن التحصين ضد المرض مجاناً للطيور بالتربية المنزلية، وللقرى حول البؤرة المصابة حتى 9 كم، ولحضانات الطيور.