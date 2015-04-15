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“الزراعة” تبدأ اجتماعاتها اليوم لبحث استلام القمح وتوفير السولار للحصاد

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“الزراعة” تبدأ اجتماعاتها اليوم لبحث استلام القمح وتوفير السولار للحصاد “الزراعة” تبدأ اجتماعاتها اليوم لبحث استلام القمح وتوفير السولار للحصاد

شعار وزارة الزراعة

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وبنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية، اليوم الأربعاء، اجتماعاتها المكثفة للوقوف على استعدادات استلام القمح المحلى من المزارعين وفقا للسعر المعلن من ،والتنسيق مع وزارة البترول لتوفير السولار لجميع المساحة الكلية المنزرعة قمح لهذا الموسم، والتى بلغت ما يزيد عن 3 ملايين و415 ألف فدان.

ويناقش الاجتماع الذى يعقد بمقر وزارة الزراعة برئاسة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، توفير السولار فى جميع محطات الوقود وأماكن الإنتاج تسهيل على المزارعين لتوريد محصولهم لمواجهة أى عراقيل سواء فى الحصاد أو الدراس، وتذليل كل العقبات التى تواجه عمليات التسويق وتوفير السولار طبقاً لمعدلات استهلاك كل فدان، لتشغيل آلات الحصاد والدرس والنقل ومحطات رفع مياه الرى وجرارات الحرث ما بعد الحصاد بالحصر الفعلى والمعاينة على الطبيعة للمساحات المنزرعة قمح.

كما يناقش الاجتماع، التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين والحكم المحلى والمحافظين، بأن يتم ربط الفلاحين على محطات وقود أو موزعين معتمدين بحيث يكون هناك حصص مقررة لكل فلاح طبقا لحيازته ببون للمساحة المنزرعة بالمعاينة على الطبيعة، وتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد القمح من المزارعين تتبعها لجان فرعية وغرفة مركزية لعمليات متابعة التسويق بصفة يومية بالإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظات واللجنة مشكلة من والمطاحن والزراعة والإصلاح الزراعى وبنك التنمية والائتمان الزراعى للمتابعة وحل المشكلات التى تعوق التوريد.

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